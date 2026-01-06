هاشمی در تذکر شفاهی:
نباید کوچکترین اغماضی در مفاسد اقتصادی صورت گیرد
نماینده مردم درمیان در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید کوچکترین اغماضی در مفاسد اقتصادی صورت گیرد.
به گزارش ایلنا، سید حسن هاشمی،در نشست علنی (امروز سهشنبه ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری در صحن علنی مجلس گفت: ابتدا لازم میدانم از برگزاری این جلسه و همچنین از گزارش ارائهشده توسط ریاست محترم دیوان محاسبات کشور تشکر و قدردانی کنم. اما باید توجه داشته باشیم که امروز مردم عزیز و شریف ایران اسلامی چشم و گوششان به این تریبون است. با عنایت به شرایط سخت اقتصادی کشور، استماع چنین گزارشهایی، اگر به اقدام و برخورد منجر نشود، صرفاً بر درد و رنج مردم میافزاید.مگر آنکه زمامداران امور، وظایف خود را بهدرستی انجام دهند.
وی تاکید کرد: بنده صراحتاً عرض میکنم دغدغهای که برادر عزیزمان جناب آقای دکتر قوامی مطرح کردند، دغدغه همه ماست. از همینجا از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی استدعا دارم بدون هیچگونه اغماض و با رعایت کامل امانتداری و تکلیف قانونی مندرج در قانون اساسی، گزارش دیوان محاسبات را مو به مو بررسی کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر بناست این کشور اصلاح شود، اصلاحات باید از مجلس شورای اسلامی آغاز شود؛ باید از دیوان محاسبات آغاز شود. واقعاً موجب کمال تأسف است که در گزارشهای دیوان محاسبات، تخلفاتی را مشاهده میکنیم که بعضاً میتواند مصداق افساد فیالارض باشد، اما هیچ برخورد جدی و درخوری با مسئولان مربوطه صورت نمیگیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: کشور زمانی اصلاح میشود که اولاً قانون بهدرستی تدوین و اجرا شود و ثانیاً دولتمردان هر یک در جایگاه خود، وظایفشان را درست انجام دهند. بنده صراحتاً از ریاست محترم دیوان محاسبات تعجب میکنم؛ وقتی این حجم از مشکلات وجود دارد و حتی در همین جلسه، گزارشهای رسمی ارائه میشود که نشان میدهد وزریر مربوطه ، اطلاعات نادرست به مجلس دادهاند، چرا هیچ برخوردی صورت نمیگیرد؟
وی ادامه داد: به خدا قسم اگر قوانین درست اجرا شود، اگر گزارشها صادقانه و شفاف ارائه گردد و اگر قوه قضاییه محترم ورود جدی ـ که باید هم داشته باشد ـ به این موضوعات پیدا کند و مفسدان اقتصادی به مجازات قانونی خود برسند، بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد.
وی ادامه داد: ما در این گزارشها مصادیقی میبینیم که بعداً میتواند مصداق افساد فیالارض تلقی شود. آیا این حجم از تخطی، آن هم در رأس امور، محل برخورد و اعمال مجازات نیست؟ بنده بهعنوان نماینده مردم، از ریاست محترم دیوان محاسبات درخواست دارم که صرفاً به بیان مشکلات اکتفا نکنند. این مطالبه بهحق مردم است.امروز مردم ما در سختترین شرایط معیشتی قرار دارند، اما در مهمترین منابع کشور، شفافیت لازم وجود ندارد و هزینه این بیشفافیتی را مردم میپردازند. اگر انتظار رعایت قانون از مردم داریم، مسئولان نیز باید خود را بیش از همه ملتزم به قانون بدانند. بنابراین نباید کوچکترین اغماضی در مفاسد اقتصادی صورت گیرد.