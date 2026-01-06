نصیرپور در نطق میان دستور:
نماینده مردم سراب در مجلس با تأکید بر ضرورت دفاع همهجانبه از نظام جمهوری اسلامی گفت: حمایت واقعی از نظام و دولت، در گرو پایبندی به قانون، شنیدن صدای مردم، پرهیز از دوقطبیسازی و استفاده از همه ظرفیتهای انسانی کشور است.
به گزارش ایلنا، مجید نصیرپور سردهایی، در نشست علنی امروز (سهشنبه ۱۶ دیماه) مجلس، در نطق میاندستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام راحل(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری گفت: یاد شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای حرم، شهدای امنیت و شهدای پرافتخار جنگ ۱۲روزه را گرامی میدارم.
وی افزود: این ایام مصادف با سالگرد رحلت مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی است. معتقدم زنده نگهداشتن یاد بزرگان نظام، موجب ارتقای جایگاه نظام میشود و همه ما وظیفه داریم در این مسیر پشتیبان نظام باشیم و برای بزرگان خود ارزش قائل شویم. همچنین از مدیریت استان و نماینده رهبر معظم انقلاب در استان آذربایجان شرقی قدردانی میکنم.
نصیر پور خطاب به نمایندگان مردم در مجلس ادامه داد: این صحبتها نطق نیست، بلکه دردِ دل و خواهش یک همکار است. حفظ جمهوری اسلامی تکلیف همه ماست، فارغ از هر جریان، گرایش سیاسی و گروه و تشکل با هر نوع تفکری، امروز وظیفه داریم از کلیت نظام جمهوری اسلامی دفاع کنیم و این دفاع، انحصار در یک جریان خاص ندارد، بلکه همه مردم باید تمامقد پای دفاع از جمهوری اسلامی بایستند.
نماینده مردم سراب در مجلس تصریح کرد: البته این دفاع لوازم و ابزارهایی دارد. اگر به این لوازم پایبند نباشیم، سخنان ما اثرگذار نخواهد بود. امروز اگر افرادی نسبت به سیاستها و نحوه مدیریت کشور اعتراض دارند، باید صدای آنان واقعاً از سوی همه مسئولان شنیده شود؛ نه صرفاً در حد شعار که بگوییم معترضین حق بیان و اعتراض دارند. باید سازوکاری تعریف شود که معترض از اغتشاشگر بهصورت شفاف و روشن تفکیک شود. اگر حاکمیت این بستر را فراهم کند، طبیعتاً اغتشاشگران جایگاهی نخواهند داشت و خود مردم با آنان مقابله خواهند کرد.
وی افزود: امروز ملت و دولت باید در کنار یکدیگر باشند. حمایت از دولت، آنگونه که مقام معظم رهبری تأکید دارند، باید واقعی و عملی باشد، نه صرفاً در حد ادعا. نمیشود هر روز برای دولت مانع ایجاد کنیم و بعد مدعی حمایت شویم. از لوازم حکمرانی صحیح، همراهی همه اجزای حاکمیت است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: مجلس جدا از دولت نیست و دولت نیز جدا از حاکمیت نیست. هر سه قوه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکنند. باید از خودمان شروع کنیم و وظایفمان را بهدرستی انجام دهیم. قانونگذاری و نظارت باید بدون حاشیه، بر اساس مّر قانون و مصالح کشور انجام شود؛ در غیر این صورت، عملاً در مسیر حمایت از نظام حرکت نکردهایم.
نصیرپور با بیان اینکه مردم ایران شایسته بهترین نوع حکمرانی هستند و این مهم جز از مسیر قانون محقق نمیشود، تاکید کرد: قانون باید بهدرستی طراحی و ریلگذاری شود. همانگونه که همکاران عزیز از جمله آقای نادری تأکید کردهاند، قانون باید ریل حرکت نظام باشد و همه بر اساس آن حرکت کنیم. باید از دوقطبیسازیهای غیرضروری پرهیز کنیم؛ چرا که کشور درگیر جنگی سنگین با نظام استکباری است و دوقطبیسازی هیچ مشکلی را حل نمیکند.
وی ادامه داد: مگر همه ما قسم نخوردهایم به قانون اساسی پایبند باشیم؟ مگر اصل ۱۱۰ قانون اساسی جزو قانون اساسی نیست؟ مگر شورای هماهنگی سران قوا و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری تشکیل نشدهاند؟ این دوقطبیسازیها به نفع چه کسی است؟ به نظر من باید از همه ظرفیتها، بهویژه سرمایههای انسانی که در سالهای گذشته نادیده گرفته شدهاند، استفاده کنیم؛ چرا که این ظرفیتها بارها نشان دادهاند همراهیشان میتواند قدرت نظام را افزایش دهد.
نماینده مردم سراب در مجلس با بیان اینکه صداوسیما تریبون حاکمیت است، نه تریبون احزاب و تشکلها عنوان کرد: ما همگی با رأی مستقیم مردم انتخاب شدهایم و بدهکار هیچکس نیستیم. این تریبون باید به محل وحدت، همدلی و تزریق امید تبدیل شود، نه ناامیدی؛ نباید سخنانی بگوییم که موجب خوشحالی دشمنان شود. همه باید در این مسیر حرکت کنیم و انقلابیگری را در عمل ثابت کنیم.
نصیرپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوزه انتخابیهاش گفت: آذربایجان شرقی از رئیسجمهور انتظار ویژه دارد. این استان در حوزههای بازرگانی، صنعت و کشاورزی دارای رتبههای برتر کشور است و طبیعتاً مردم آن از رئیسجمهور منتخب، انتظار دارند به این ظرفیتها توجه ویژه داشته باشد. آذربایجان صدقه نمیخواهد؛ حق طبیعی خود را مطالبه میکند و این حقوق باید بر اساس توانمندیهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی استان دیده شود.
وی افزود: این دورهها میگذرد، اما آثار تصمیمات و رفتارهای ما باقی میماند. در شهرستان سراب نیز انتظار میرود دولت نسبت به تکمیل پروژههای نیمهتمام از جمله جاده اصلی سراب ـ بستانآباد، راهآهن و پروژه آلومینا که مطالبه جدی مردم است، توجه ویژه داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: شهرستان سراب در حوزه کشاورزی و دامپروری ظرفیتهای نمونهای دارد. انتظار داریم از بخش خصوصی که بزرگترین گلخانه کشور و بزرگترین مجتمع دامپروری کشور را در این شهرستان آغاز کردهاند، با حمایت جدی بانکها و دولت پشتیبانی شود. مردم آذربایجان شرقی و مردم شهرستان سراب، همانند همیشه در طول تاریخ، پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بودهاند.