لایحه بودجه به نحوی تصویب شود که اقشار ضعیف دچار آسیب نشوند

به گزارش ایلنا، عبدالحسین همتی سراپرده در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۶ دی ماه) در نطق میان دستور خود ضمن عرض سلام خدمت ملت بزرگ ایران، نمایندگان عزیز مجلس و همشهریان عزیزم در شهرستان‌های زرند و کوهبنان و همچنین یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهید سلیمانی عزیز که در ایام ششمین سالگرد شهادتش قرار داریم گرامی می‌دارم گفت: از همه مسئولین و هم‌وطنان عزیز که در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم سالگرد شهید سلیمانی تلاش کردند کمال تشکر را دارم امروزه در دنیا قدرتهای استکباری وقاحت خود را در راستای غارت منابع ملت‌ها و استثمار آنها به حدی رساندند که رئیس جمهور یک کشور مستقل و عضو نهادهای بین‌المللی را می‌دزدند و منابع کشورها را غارت می‌کنند در چنین شرایطی اتحاد و انسجام و وحدت کشورهای اسلامی و کشورهای استکبار ستیز از هر زمانی ضروری‌تر است و باید هر روز قوی‌تر شد.

وی افزود: در بعد داخلی آنچه امروز برای مسئولین جمهوری اسلامی باید در اولویت باشد اجرای امور ملت به نحو احسن در تمام حوزه‌هاست مشکلات زیادی به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی داریم که مسئول حل آنها هستیم و مردم توقع به حق دارند، توقع مردم در درجه اول صداقت و تصمیمات درست و راهگشا چه در حوزه قانون گذاری چه اجرا و چه مبارزه با فساد به ویژه در شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های مرتبط با معیشت مردم می‌باشد. اعتراض و انتقاد حق مردم است و این یک موضوع کاملاً داخلی است که البته توسط قوای سه گانه شنیده شده و هیچ قدرت خارجی حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد که در صورت مداخله ایران پاسخی پشیمان کننده برایشان خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: تیم اقتصادی دولت باید تمام تلاش خود را برای ثبات ارز و کنترل تورم به کار گیرد و دولت طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان را و کارگران را افزایش دهد که مردم بیش از این تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند از همه اقشار جامعه به ویژه فرهنگیان و نظامیان که حقوق پایین‌تری دارند حمایت شود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات زیر مجموعه خود را که دچار ناترازی و زیان می‌باشند را تعیین تکلیف نماید دولت برای تسریع در پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال اقدام نماید که صف انتظار پرداخت بعضی از این وام‌ها بیش از یک سال شده است.

همتی گفت: وزارت آموزش و پرورش رتبه‌بندی بازنشستگان ۱۴۰۱ را مانند ۱۴۰۰ اصلاح کند که بیش از این معلمان دلسوز مورد بی‌مهری قرار نگیرند همچنین آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اساتیدی را که ۶ ماه پیش بازنشسته کردند طبق قانون و هرچه سریع‌تر به دانشگاه برگردانند شاید باورش برای همه ما سخت باشد که حقوق این عزیزان ۶ ماه است که توسط دانشگاه فرهنگیان قطع شده است و علی رغم اعلام نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور، بازرسی ویژه رئیس جمهور و کمیسیون‌های اصل ۹۰ و آموزش مجلس به بازگشت این عزیزان به دانشگاه فرهنگیان از انجام وظیفه قانونی خود سر باز می‌زند مگر این اساتید چه جرمی انجام دادند که این چنین در این شرایط اقتصادی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و حق و حقوق شان تضمین می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: دولت و مجلس به وزارت نفت اجازه دهند که اگر این وزارتخانه در سال ۱۴۰۵ بیش از تکالیف قانونی خود نفت تولید کند و از نفت مازاد تولیدی برای توسعه میادین نفتی و فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی استفاده کند با توجه به کاهش قیمت جهانی به طور میانگین ۲۰ درصد نسبت به سال قبل ارزان‌تر شده است باید در سال‌های آینده با افزایش فروش نفت که از طریق توسعه میادین نفتی ایجاد می‌شود درآمد نفتی کشور را افزایش داد در بحث فشار افزایی نیز اگر به موقع انجام نشود تولید گاز کشور به شدت کاهش می‌یابد و با توجه به وابستگی شدید کشور به انرژی گاز بیش از ۷۰ درصد انرژی گاز است در سال‌های بسیار نزدیک بحران شدید در تامین گاز خواهیم داشت همچنین وزارت نفت باید با رایزنی با کشورهای دیگر مشتریان نفتی بیشتری برای نفت خود ایجاد کند که اکثر فروش نفت ما وابسته به یک کشور خاص نباشد.

همتی با اشاره به مسائل حوزه انتخابیه خود بیان کرد: در بحث مسائل حوزه انتخابیه شاید بتوان عنوان کرد که مهم‌ترین مسئله در شرایط فعلی بحث انتقال سریع‌تر آب خلیج فارس توسط دولت به شهرستان زرند می‌باشد که سال‌هاست از کم آبی رنج می‌برد همچنین نیاز است دولت برای تکمیل جاده‌های این دو شهرستان به ویژه جاده زرند به کوهبنان مساعدت بیشتری داشته باشد که بتوان سریع‌تر این جاده را تکمیل کرد.

وی افزود: علی رغم تذکرات فراوان به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هنوز بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال جدید هر ماه حقوق کارگران شرکت زغال سنگ با حدود ۲۰ روز تاخیر پرداخت می‌شود که معیشت این عزیزان که یکی از سخت‌ترین شغل‌های دنیا را دارند را به شدت تحت تاثیر قرار داده است دولت برای اشتغال بلند مدت در شهرهای معدنی به ویژه زرند و کوهبنان باید علاوه بر اکتشاف محدوده‌های جدید معدنی و توسعه معادن برای مشاغل غیر معدنی نیز برنامه‌ریزی کند تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی در این شهرستان‌ها نیز می‌تواند به کاهش بیکاری کمک کند در ضمن برای اشتغال بانوان در این شهرها باید برنامه‌ریزی کرد چرا که نیروی اشتغال صنایع عمدتاً آقایان هستند.

همتی گفت: بخش قابل توجهی از اشتغال شهرستان زرند و کوهبنان در زمینه کشاورزی می‌باشد دولت در زمینه آبخیزداری، تامین کودهای شیمیایی و سم با قیمت و میزان مناسب و جلوگیری از قطع برق چاه‌های کشاورزی وظایف قانونی خود را انجام دهد در انتها امیدوارم دولت که مطابق قانون اساسی مسئول تهیه و اجرای بودجه می‌باشد با همکاری نمایندگان مردم در مجلس بودجه سال ۱۴۰۵ را به نحوی تنظیم کنند که به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بیانجامد دولت نیز برای حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه‌ها طوری برنامه ریزی کند که قشر ضعیف جامعه کمترین آسیب را ببینند.

