رسایی در تذکری:
در مجلس را ببندیم و بودجه را خرج مردم کنیم
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه روغن چند روزی است در بازار نایاب شده است و در این شرایط میخواهند این موضوع را در جلسه سران حل کنند؛ باید در مجلس را ببندیم و بودجه را خرج مردم کنیم، گفت: در شرایط فعلی که مردم به وضعیت اعتراض دارند میگویند عدهای اغتشاش میکنند و ما باید از مطالبه خود کنارهگیری کنیم؛ حرف آنها باید از این تریبون مطرح شود در صورتی که هیأت رئیسه جلوی همه چیز از جمله استیضاح را گرفته است.
به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: شما گزارش دیوان محاسبات را شنیدید که جای تشکر دارد، همچنان که چند نکته نیز در آنجا مطرح شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: میخواهم به ریشه برخی مشکلات اشاره کنم، ما مجلس نداریم، دلتان را به نشستن روی این صندلیها خوش نکنید چرا که مجلس نقشی درهیچ زمینهای ندارد.
وی با اشاره به برداشت ۴۶۱ همت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران بیان کرد: بدون انتشار اوراق توسط سران توسط مصوبه شورای هماهنگی حدود ۲۶۳ همت یعنی حدود ۷۲۰ همت افزایش منابع توسط سران ایجاد شده است؛ در این شرایط مجلس کجای کار بوده است.
رسایی افزود: کل منابع دولت دو هزار و ۵۰۰ همت است که مجلس در جریان ۷۲۰ همت آن نیست؛ این در حالی که برای تصمیمگیری برای ۱۰ همت باید به کمیسیونهای تخصصی و تلفیق، صحن، هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان برود و آن را بررسی و ایراد میگیرند. شما در این مملکت چه کارهاید و دلمان را به چه خوش کردهاید.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی نیز مجلس را دور میزند و از سران مجوز میگیرد، بانکها نیز همین روال را دارند، قانون اساسی میگوید هرگونه تغییر در منابع و مخارج باید در مجلس مصوب شود.
وی در خصوص یارانهها نیز اضافه کرد: روغن چند روزی است در بازار نایاب شده است و در این شرایط میخواهند این موضوع را در جلسه سران حل کنند؛ باید در مجلس را ببندیم و بودجه را خرج مردم کنیم.
رسایی افزود: روز گذشته رئیس مجلس اجازه ندادند که آقای صمصامی صحبت کنند؛ ۵ ماه از درخواست ۷۱ نماینده برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی میگذرد، طبق چه چیزی شما اجازه نمیدهید که استیضاح انجام شود.
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس یادآور شد: در شرایط فعلی که مردم به وضعیت اعتراض دارند میگویند عدهای اغتشاش میکنند و ما باید از مطالبه خود کنارهگیری کنیم؛ حرف آنها باید از این تریبون مطرح شود در صورتی که هیأت رئیسه جلوی همه چیز از جمله استیضاح را گرفته است.
وی ادامه داد: درد مردم باید از مجلس درمان شود، مجلس باید به جایگاه اصلی خود بازگردد. تمامی ۲۹۱ نفر از نمایندگان باید در تصمیم گیریها حضور داشته باشند و باید عقل جمعی کار کند و یک نفر تبدیل به سوپرمن نشود.
حمیدرضا حاجی بابایی در ادامه این تذکر خطاب به رئیس دیوان محاسبات خواستار گزارش موضوعی شد و گفت: دیوان محاسبات در وضعیتی که برای مردم ایجاد شده عنوان کند که چه میزان از آن بر اساس این بوده که قانون اجرا نشده است. وقتی مجلس مصوب میکند که باید کالابرگ به مردم با قیمت ثابت در طی سالها اختصاص یابد به معنی فهم مجلس از درد مردم است اما اینکه اجرا نمیشود باید دیوان محاسبات با آن برخورد کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین دیوان محاسبات باید در مورد اینکه بودجه عمومی چه تعریفی دارد و چه میزان است ، آیا ۷۵۰۰ یا ۷۶۰۰ است؟ ۵ درصد بنیه دفاعی چه میشود نیز گزارشی به مجلس ارائه کند و بر اساس آن بودجههای مصوب و سخنان رهبری و قوانین موجود شفافسازی شود.
وی افزود: وقتی اعلام میشود بودجه در خارج از مجلس مصوب میشود یا از مسیر قانونی است یا غیر قانونی؛ اگر غیرقانونی است باید دیوان محاسبات لیست از موارد غیرقانونی ارائه کند و معرفی کند و جرم متناسب نیز پیشنهاد شود.
حاجی بابایی بیان کرد: اینکه این مسائل در اینجا مطرح میشود در ذهن مردم خطور میکند که مجلس خطا و کوتاهی کرده است بنابراین باید در این موارد دقت شود چرا که جایگاه مجلس مهمتر از این شئونی است که درباره آن صحبت میشود، چرا که جایگاه مجلس برای تک تک افراد است.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: نمایندگان تذکراتی را مطرح میکنند و از آنجا که گزارشی ارائه نشده نمیتوان مطلبی را ارائه کنند، چرا که واقعیت را مطرح میکنند و ما باید آن را بپذیریم.
وی یادآور شد: مجلس جایگاه قدرتی است و نمایندگان نیز میدانند که در کجا تصمیمگیری میکنند و در سر بزنگاهها نیز ورود میکند از جمله ورود مجلس در موضوع کالابرگ، اصلاح حقوقها و معیشت بود. بنابراین مجلس میتواند بودجه را رد یا اصلاح کند. بنابراین نباید این تصور ایجاد شود که مجلس توانایی لازم را برای امورات ندارد.
حاجی بابایی در پایان افزود: از زحمات تک تک نمایندگان تشکر میکنم که شبانه روز در کمیسیونهای تخصصی و تلفیق مشغول به کار هستند. اما وقتی فشار اقتصادی و معیشتی وجود دارد باید راهها را پیدا کرد. لذا باید دیوان محاسبات گزارش دقیقی از اینکه چرا معیشت مردم به این شکل درآمده و مشکلات مردم ارائه کند تا متوجه شویم که آیا مشکل قانونی وجود دارد و مجلس قانون مصوب نکرده و یا اینکه به درستی اجرا نشده است./