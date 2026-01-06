خضریان در تذکر شفاهی:
ریخت و پاشهای میلیاردی به اسم مسئولیتهای اجتماعی؛ این پولها صرف چه کاری شده است
به گزارش ایلنا، علی خضریان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری درخصوص گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ که توسط رئیس دیوان محاسبات قرائت شد گفت: دیوان محاسبات در گزارش امروز خود به برخی از تخلفات نپرداخته است، یعنی تخلفات مالی و آنهایی که باید در نهایت دادستانی دیوان محاسبات با آنها برخورد کند، ما نفهمیدیم دقیقاً چه کاری برایشان انجام میشود. امروز هزینه تخلف مالی در کشور تقریباً بیهزینه شده و این خود یک نقطه ضعف جدی برای دیوان محاسبات است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: من برای شما نامهای ارسال کردم در مورد وضعیت سوءجریان مالی که در شرکت فرودگاههای کشور وجود دارد؛ حدود ۲۳ فروند هواپیمای سبک و نیمهسبک را با مبلغی بسیار ناچیز فروختهاند. شما و مجموعه شما به من گزارش کردهاید که در سال ۱۴۰۲ این موضوع به دادستانی ارجاع داده شده است؛ خب چه شد؟ در دادستانی چه اتفاقی افتاد؟
وی در ادامه تاکید کرد: در مورد همین گزارشی که ارائه کردید، چرا گفته نشد که مجموعه سازمان برنامه و بودجه، اعتبار مصوبش در مجلس ۱۳ و ۹ دهم همت بوده، اما به صورت ۲۷۷ همت از آن استفاده شده است؛ یعنی بیش از ۲۰ برابر. این موضوع در سازمان برنامه و بودجه بدون مصوبه مجلس چگونه صورت گرفته است؟ اینها مواردی است که باید برای ما گزارش شود و یکی از اتفاقاتی است که شما باید گزارش آن را ارائه کنید.
خضریان در ادامه تاکید کرد: نکته اول این است که ما در این موضوع، به اسم مسئولیتهای اجتماعی، شاهد ریختوپاش در کشور هستیم. آقای رئیس، این را خیلی سریع اینجا عرض میکنم؛ ببینید، من دارم بر اساس سند صحبت میکنم و اینها مطالبی است که مردم عزیز ما باید بدانند و دیوان محاسبات هم باید نسبت به آن توجه و رسیدگی کند.
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس در ادامه یادآور شد: اگر ما کالایی یا اقلامی را در کشور نیاز داریم، علیالقاعده باید مشخصات فنی آن را تعیین کنیم و بر مبنای آن اقدام شود. پتروشیمی خلیج فارس در این کشور، که بخش عمدهای از سهام عدالت کشور و پول مردم را در اختیار دارد و باید این منابع را در سهام عدالت پرداخت کند، نباید از تیررس دیوان محاسبات نادیده گرفته شود. طی نامهای عنوان کردهاند ۱۵ میلیارد تومان برای خرید عینک آفتابی برای پرسنل؛ اولاً اینکه اصلاً خرید عینک آفتابی لازم است یا نه، به کنار. نوشتهاند ۲۵۰۰ عدد عینک آفتابی را از فروشگاه برند علی دایی خریداری کنید به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان. این یعنی چه؟ این یعنی پولپاشی در کشور، بعد همین افرادی که برایشان پول پاشی می کنید، مردم را علیه کشور می شورانند.
این نماینده مردم در مجلس گفت: گزارش دادهاند که در سهماهه دوم سال، ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمکهای فرهنگی پرداخت شده، اما اصلاً معلوم نیست این پولها صرف چه کاری شده است.