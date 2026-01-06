کمیسیون برنامه تا پایان اسفندماه گزارشی تحلیلی از تفریغ بودجه ارائه دهد

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه توسط رئیس دیوان محاسبات، گفت: گزارش تفریغ بودجه که به مجلس ارائه شد، طبق ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت گردید. این گزارش بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ آیین‌نامه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی قرار خواهد گرفت تا این کمیسیون‌ها آن را بررسی کرده و گزارشی جامع و دقیق به کمیسیون اصلی ارائه دهند.

عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: کمیسیون‌های تخصصی باید بررسی کنند که آیا گزارش ارائه‌شده مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس و وظایف دیوان محاسبات است یا خیر. همچنین اگر در گزارش نواقص یا ایرادی وجود دارد، باید به دقت شفاف‌سازی شود.

حاجی بابایی نقش کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون برنامه و بودجه را در نظارت بر عملکرد دیوان محاسبات بسیار مهم دانست و تاکید کرد: نقش کمیسیون ها بسیار مهم است به دلیل اینکه نظارتی بودجه مجلس مهمتر است اگرچه دیوان محاسبات نیز جزئی از مجلس به حساب می آید.

وی در ادامه خواستار دقت نظر بیشتر دیوان محاسبات شد و گفت: یکی از مسائل مهم این است که اگر بخشی از بودجه خارج از مجلس تصمیم‌گیری شده باشد، دیوان محاسبات باید به‌طور شفاف اعلام کند که آیا این اقدامات طبق قانون بوده یا خیر، در صورتی که بر اساس قانون نبوده، باید برای آن اعلام جرم شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: طبق تبصره ۳، رئیس دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفان و پیگیری قانونی تخلفات را به رئیس مجلس گزارش دهد و این موضوع باید در گزارش تفریغ گنجانده شود و کمیسیون اصل نود آن را بررسی کند که این تخلفات را چه کسانی انجام شده و توسط دیوان محاسبات معرفی شود که با آنها چه برخوردی شود.

وی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه، افزود: گزارش تفریغ علاوه بر بیان اشکالات، باید تحلیل محتوای دقیقی ارائه کند تا مجلس بتواند با توجه به این تحلیل، بودجه بعدی و برنامه را اصلاح کند. اگر قانونی که قبلاً تصویب شده، اثربخش نبوده، باید به‌طور کامل اصلاحات لازم انجام شود.

حاجی بابایی همچنین از تجربه خود در مجلس پنجم یاد کرد و گفت: در آن زمان برای نخستین بار گزارش تفریغ بودجه به‌طور تحلیلی در مجلس قرائت شد، آن زمان تصمیم گرفته شد که بودجه ها تحلیلی بررسی شود تا آیینه تمام نمای مجلس باشد.

وی از دیوان محاسبات خواست تا دقت بیشتری در گزارش‌های خود داشته باشد و تأکید کرد که کمیسیون برنامه و بودجه باید تا پایان اسفندماه گزارشی کامل و تحلیلی به مجلس ارائه دهد. اگر این گزارش زودتر از موعد تعیین‌شده ارائه شود، می‌تواند تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری‌های مجلس در خصوص بودجه داشته باشد.

