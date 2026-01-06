خبرگزاری کار ایران
دریادار سیاری:

در آمادگی نیروهای مسلح تردیدی نیست

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش درباره میزان توانمندی نیرو‌های مسلح گفت: آمادگی نیرو‌های مسلح در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این موضوع به یک واقعیت تردیدناپذیر تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» با اشاره به نقش کلیدی نیروهای جوان در تقویت توان رزمی ارتش و تأکید بر اینکه کارکنان وظیفه اساس کار نیروهای مسلح هستند، اظهار داشت: نیروهای جوان ما در میدان رزم، بسیار اثربخش هستند که عملکرد درخشان و تاریخی آنان در دوران دفاع مقدس، گواه روشنی بر این مدعاست.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: این نیرو‌ها امروز نیز با همان روحیه و با برخورداری از آموزش‌ها و تجهیزات پیشرفته، بسیار عالی و مثمرثمر عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه کارکنان وظیفه نزدیک به نیمی از جمعیت ارتش را تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: ورود مداوم جوانان به ارتش مانند تزریق خون تازه به پیکره آن است و بر این اساس خدمت سربازی به درستی «مقدس» نامیده می‌شود؛ زیرا در بالاترین سطح دفاع از وطن، انقلاب و نظام است.

دریادار سیاری در ادامه و با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، و مقاومت و ایستادگی نیروهای مسلح و مردم در برابر این تهاجم ناجوانمردانه، گفت: ما همیشه آماده‌ایم؛ ضمن اینکه با تجربیاتی که از دفاع مقدس ۱۲ روزه به‌دست آوردیم و درس‌آموخته‌هایی که داشتیم، اقدامات مؤثری را انجام دادیم، سطح نگهداری را بالا بردیم، مهارت‌ها را ارتقا دادیم و آمادگی‌ را در حوزه‌های مختلف به‌طور پیوسته بالا و بالاتر بردیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش همچنین درباره میزان توانمندی نیرو‌های مسلح عنوان کرد: آمادگی نیرو‌های مسلح در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این موضوع با توجه به انگیزه و روحیه سلحشوری و ایمان راسخ نیروها، همراه با پشتیبانی مستقیم و قدرتمند مردم، به یک واقعیت تردیدناپذیر تبدیل شده است که از این بابت هیچ شکی وجود ندارد.

