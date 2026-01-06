خبرگزاری کار ایران
هیئت ویژه وزارت کشور در راه ایلام

وزیر کشور در پی دستور رییس جمهور در خصوص بررسی حوادث ایلام، بلافاصله هیئت ویژه‌ای را مامور پیگیری این حوادث کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی با دستور به معاون امنیتی و انتظامی، هیئتی را مامور بررسی و پیگیری حوادث استان ایلام کرد.

بنابر این دستور مقرر شده این هیئت، ضمن بررسی جامع علل بروز حوادث این استان با رعایت دقت کامل در صیانت از حقوق شهروندان و تامین‌کنندگان نظم و امنیت، در سریع‌ترین زمان نتیجه را ارائه کند.

شایان گفتن است؛ پیش‌تر وزیر کشور با دستور به استاندار ایلام، بر گفتگوی همدلانه با متنفذان استان و معتمدان محلی به منظور حفظ آرامش عمومی تاکید کرده بود.

 

