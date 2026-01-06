خبرگزاری کار ایران
قالیباف در صحن مجلس:

ساختار خوبی برای اعطای تسهیلات اشتغالزایی در استان‌ها طراحی شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث اشتغال زایی ساختار خوبی تعریف شده است که باید به این موضوع در استان‌ها به ویژه استان‌های محروم، شهرستان ها، روستاها عمل شود زیرا مردم در حوزه اشتغال دادشان درآمده است و دستشان به بانک‌ها نمی‌رسد بجز این حساب.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص میزان تحقق تبصره‌های مرتبط تسهیلات اشتغال زایی در سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ گفت: واقعاً بحث اشتغال، موضوعی بسیار مهم و اساسی است، چون در آغاز کار وزارتخانه هستید واقعا موضوع بحث اشتغال مبحث مهمی است. مجلس در تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ و قبل از آن با تشکیل یک حساب در استان‌ها تحت عنوان حساب پیشرفت-عدالت موافقت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمام پولی که هر سال در این حساب‌ها واریز می‌شود، به صورت وام به داخل همان حساب‌ها باز می‌گردد و تمام حساب‌ها نزد خزانه داری قرار دارند و هر سال به اعتبارات این حوزه اضافه شود، واقعیت این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، که این حساب در اختیار آن قرار دارد، اگرچه گزارش‌گیری در حوزه وزارت کار است اما کنترل این حساب در اختیار وزارت اقتصاد است، زیرا بانک‌ها همچون بانک کشاورزی تعهداتی داشته‌اند که متاسفانه به تعهدات به‌درستی عمل نکرده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: در بحث اشتغال زایی ساختار خوبی تعریف شده است که باید به این موضوع در استان‌ها به ویژه استان‌های محروم، شهرستان ها، روستاها عمل شود زیرا مردم در حوزه اشتغال دادشان درآمده است و دستشان به بانک‌ها نمی‌رسد بجز این حساب. این یک ظرفیت است که هر سال منابع این حساب افزایش داده می شود، کمک‌های بلاعوض این حساب همگی قرض الحسنه بوده و مجددا باید به این حساب بازگردد. امیدواریم با مدیریت شما این کار به درستی انجام پذیرد.

 

