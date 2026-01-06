به گزارش خبرنگار ایلنا،سید نجیب حسینی، در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۶ دی) مجلس سوال شورای اسلامی، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم رعایت توازن منطقه ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در این دو سال، را مطرح کرد.

در نهایت وی پس از استماع توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی، تاکید کرد: من سوال را به رأی مجلس نمی گذارم اما انتظار دارم آقای وزیر این موضوع را حل و فصل کند.

