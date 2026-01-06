خبرگزاری کار ایران
در صحن مجلس؛

نماینده مینودشت از توضیحات مدنی‌زاده قانع شد

نماینده مردم مینودشت پس از استماع توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص میزان و نحوه تخصیص تسهیلات اشتغالزایی سوال خود را به رأی مجلس نگذاشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا،سید نجیب حسینی، در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۶ دی) مجلس سوال شورای اسلامی،  از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم رعایت توازن منطقه ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در این دو سال، را مطرح کرد.

در نهایت  وی پس از استماع توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی، تاکید کرد: من سوال را به رأی مجلس نمی گذارم اما انتظار دارم آقای وزیر این موضوع را حل و فصل کند.

 

