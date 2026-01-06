حسینی در تشریح سؤال از وزیر اقتصاد:
منابع در بانکها رسوب شده اما جوانان در صف وام هستند
نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس گفت: شاهد عدم تخصیص منابع تکلیفی و تلفیقی برای امر اشتغال زایی و رسوب منابع در بانکها هستیم اما جوانان برای دریافت تسهیلات سالها در صف قرار دارند.
به گزارش ایلنا، سیدنجیب حسینی در جریان نشست علنی صبح امروز (سه شنبه ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: اگر بودجههای سنواتی کشور از سال ۱۴۰۰ تاکنون را بررسی کنیم، یکی از تبصرههای مهم که نمایندگان نسبت به آن حساس بودند، مسائل مربوط به اشتغال و پرداخت تسهیلات جهت اشتغال زایی در سراسر کشور است.
نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس اظهار کرد: مسئله اشتغال موضوعی است که در برنامههای توسعه پنج ساله خصوصاً برنامه هفتم مورد و همچنین از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: تسهیلات تلفیقی و تکمیلی از سال ۱۴۰۱ تاکنون باید پرداخت میشد؛ در حوزه تسهیلات تلفیقی، وزارت امور اقتصاد و دارایی باید با استفاده از ظرفیت بانکهای کشور به ویژه بانکهای دولتی مسئله پرداخت تسهیلات در سراسر کشور را افزایش میداد اما عدد آن خیلی پایین است.
حسینی ادامه داد: به عنوان مثال تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۲ قرار بود ۶۸ و نیم میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود اما عدد آن کاهش یافته است.
نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس اظهار کرد: همچنین در سال ۱۴۰۲ دولت ۳۱ همت را به این موضوع اختصاص داده و در گزارشها در بخش مصرف ۳۵ همت نوشته شده اما از نظر وزارت اقتصاد این عدد یعنی ابلاغیهایی که به دستگاهها شده است.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در این زمینه، افزود: بر این اساس در پایان سال ۱۴۰۲ مشاهده میشود که حدود ۵.۷ همت از منابع رسوب شده است؛ این مهم در حالیست که در سال ۱۴۰۳ وضعیت بدتر شده و دولت و سازمان برنامه برای اینکه ارقام مربوطه را تخصیص ندهند در اسفند ماه به وزارت اقتصاد موضوع را اعلام کردند.
حسینی ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که ۳۱ همت با ضریب اهرمی که حداقل ۹۱ همت میشود به مردم تسهیلات داده شود اما فقط ۱.۲ همت به مردم تسهیلات پرداخت شده است. در واقع کمتر از دو درصد عدد پیشبینی شده تسهیلات اختصاص یافته است.
نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس اظهار کرد: در بررسی مشاهده میشود که در سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۶ همت از وجوه مذکور در بانکهای کشور رسوب کردهاند و این در حالیست که جوانان برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی در راستای ایجاد اشتغال در صف هستند.
وی افزود: در حوزه تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی باید ۱۰۰ همت اختصاص میداد که طی سالهای گذشته حدود ۵۰ درصد آن موفق شده اما در حوزه تلفیقی هیچ عملکردی صورت نگرفته و در سال ۱۴۰۴ این شرایط بدتر نیز شده است.
حسینی ادامه داد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، هم اکنون ده و نیم همت از منابع در بانکهای کشور رسوب شده اما جوانان برای گرفتن تسهیلات سه سال در صف هستند. در سال ۱۴۰۴ نیز ۲.۲ همت تخصیص داده شده اما یک ریال هم در اختیار مردم قرار نگرفته و حتی با بانکها نیز قرارداد انعقاد نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در این میان باید یادآور شد حساب ملی پیشرفته نیز عملاً به حساب رسوب منابع تبدیل شده و هیچ توازن منطقهای رعایت نشده است.