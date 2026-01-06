خبرگزاری کار ایران
در صحن علنی صورت گرفت؛

تبریک قالیباف به مناسبت میلاد حضرت مسیح(ع)

رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک فرا رسیدن عید میلاد حضرت مسیح(ع) به هم‌وطنان مسیحی ارمنی و آشوری، گفت: یاد شهدای سال اول تشیع پیکر شهید سلیمانی در کرمان و هم شهدای انفجار چند سال قبل مراسم را گرامی میداریم.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه) مجلس گفت: امروز که ششم ژانویه و مصادف با شانزدهم دی‌ماه است، فرا رسیدن عید میلاد حضرت مسیح، علی نبیّنا و آله و علیه‌السلام، را به مسیحیان ارمنی هم‌وطن‌مان که این روز را جشن می‌گیرند و همچنین به نماینده محترم ارامنه در مجلس شورای اسلامی تبریک و تهنیت می‌گویم.

رئیس قوع مقننه کشورمان افزود: همچنین به مناسبت ایام عید مسیحیان آشوری که در روزهای گذشته برگزار شد، این عید را به همه هم‌وطنان مسیحی آشوری و نماینده محترم این عزیزان در مجلس شورای اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. برای همه هم‌وطنان محترم و عزیز مسیحی، اعم از ارمنی و آشوری، از خداوند بزرگ سالی مملو از خیر، برکت و شادی مسئلت دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: جا دارد که یادی کنیم از شهدای سال اول تشیع پیکر شهید سلیمانی در کرمان و هم شهدای انفجار چند سال قبل مراسم؛ یاد آن عزیزان را گرامی می‌داریم و عرض تبریک و تسلیت به خانواده یکایک آن عزیزان داریم.

 

