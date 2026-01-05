خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور میدانی دادستان آمل در محل آتش‌سوزی شرکت کاله/ علت اولیه بروز حادثه جوشکاری در یکی از سوله‌ها بوده است

حضور میدانی دادستان آمل در محل آتش‌سوزی شرکت کاله/ علت اولیه بروز حادثه جوشکاری در یکی از سوله‌ها بوده است
کد خبر : 1738059
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان آمل پس از بازدید میدانی از محل وقوع آتش سوزی در شرکت کاله اعلام کرد: علت اولیه بروز حادثه در شرکت کاله، انجام جوشکاری در یکی از سوله‌ها بوده است.

به گزارش ایلنا، حجت الله حاتمی دادستان آمل در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به بازدید میدانی از محل وقوع آتش سوزی در شرکت کاله به همراه استاندار مازندران، اظهار کرد: نیروهای آتش نشانی در محل حضور داشته و در حال مهار آتش هستند.

وی با اشاره به درخواست ارسال یک فروند هواپیمای ایلیوشین برای کمک به مهار آتش در شرکت کاله گفت: هواپیما هم اکنون در حال آبگیری در فرودگاه مهرآباد است. 

دادستان آمل با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات و خسارات جانی نداشته است، گفت: در تلاش هستیم تا آتش به محدوده نزدیک سوله آمونیاک نرسد. 

حاتمی گفت: علت اولیه بروز حادثه در شرکت کاله، انجام جوشکاری در یکی از سوله‌ها بوده است، پس از مهار کامل آتش تحقیقات اولیه انجام خواهد شد. 

وی گفت: برای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی بیمارستان همجوار شرکت تخلیه شده و دستور تخلیه روستا‌های با فاصله یک کیلومتر از شرکت کاله نیز صادر شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی