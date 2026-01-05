به گزارش ایلنا، حجت الله حاتمی دادستان آمل در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به بازدید میدانی از محل وقوع آتش سوزی در شرکت کاله به همراه استاندار مازندران، اظهار کرد: نیروهای آتش نشانی در محل حضور داشته و در حال مهار آتش هستند.

وی با اشاره به درخواست ارسال یک فروند هواپیمای ایلیوشین برای کمک به مهار آتش در شرکت کاله گفت: هواپیما هم اکنون در حال آبگیری در فرودگاه مهرآباد است.

دادستان آمل با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات و خسارات جانی نداشته است، گفت: در تلاش هستیم تا آتش به محدوده نزدیک سوله آمونیاک نرسد.

حاتمی گفت: علت اولیه بروز حادثه در شرکت کاله، انجام جوشکاری در یکی از سوله‌ها بوده است، پس از مهار کامل آتش تحقیقات اولیه انجام خواهد شد.

وی گفت: برای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی بیمارستان همجوار شرکت تخلیه شده و دستور تخلیه روستا‌های با فاصله یک کیلومتر از شرکت کاله نیز صادر شده است.

انتهای پیام/