دقایقی پیش؛
آغاز جلسه علنی مجلس/ سؤال از مدنیزاده در دستور کار نمایندگان
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست قالیباف و با دستور کار سوال از وزیر اقتصاد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:
سوال سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه (دو فقره) از وزیر امور اقتصادی و دارایی
-ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات کشور
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد
-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
-گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان