آغاز جلسه علنی مجلس/ سؤال از مدنی‌زاده در دستور کار نمایندگان

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست قالیباف و با دستور کار سوال از وزیر اقتصاد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴)  به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

سوال سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه (دو فقره) از وزیر امور اقتصادی و دارایی

-ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات کشور

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد 

-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

-گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

انتهای پیام/
