دستور پزشکیان برای بررسی جامع ناآرامی های استان ایلام/ تشکیل تیم ویژه در وزارت کشور
در پی ناآرامیها و وقوع برخی حوادث در استان ایلام، رئیسجمهور ضمن تأکید بر حفظ آرامش عمومی و تأمین امنیت پایدار، به وزیر کشور دستور داد تیمی ویژه برای بررسی همهجانبه ابعاد این حوادث تشکیل شود.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پی بروز ناآرامیها و وقوع برخی حوادث در استان ایلام به وزیر کشور دستور داد موضوع بهصورت دقیق، همهجانبه و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این دستور، دکتر پزشکیان از وزیر کشور خواست با تشکیل تیمی ویژه متشکل از مسئولان ذیربط، ابعاد مختلف حوادث رخداده در ایلام، علل و زمینههای بروز ناآرامیها و نحوه مواجهه با آن را بهطور کامل بررسی و گزارشی جامع از نتایج این بررسیها را در اسرع وقت به دفتر رئیسجمهور ارائه کند.
رئیس جمهور در این دستور با تأکید بر ضرورت شفافسازی و تبیین دقیق واقعیتهای رخداده، تصریح کرد که اتخاذ تصمیمات صحیح و مؤثر در قبال حوادث اجتماعی و امنیتی، مستلزم شناخت دقیق شرایط میدانی، شنیدن دیدگاههای مختلف و بررسی مسئولانه و بی طرفانه گزارشهاست.