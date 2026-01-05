آمریکا ریاکارانه و با ریختن اشک تمساح مدعی حمایت از مردم ایران است

ایروانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری حق ذاتی ونزوئلا در دفاع مشروع، بر مسولیت حقوقی سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای امنیت، برای اتخاذ اقدامات عاجل به‌منظور توقف این تجاوز غیرقانونی و تضمین پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری تمامی عاملان آن تأکید می‌نماید. جمهوری اسلامی ایران همچنین مجدداً حمایت کامل و قاطع خود را از مردم و دولت قانونی و منتخب جمهوری بولیواری ونزوئلا مورد تاکید قرار می‌دهد.

تهدیدات مکرر ترامپ علیه ایران نقض آشکار منشور ملل متحد است

متن کامل سخنان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از شما آقای رئیس بابت برگزاری این نشست اضطراری و مهم سپاسگزارم. حضور معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، سرکار خانم دی‌کارلو، را در این نشست ارج می‌نهیم و مراتب قدردانی ویژه خود را از استاد جفری سَکس به‌سبب ارائه گزارشی روشنگرانه و پرمحتوا و نیز مشارکت ارزشمندشان ابراز می‌داریم. در آغاز، مایلم تبریکات صمیمانه‌ خود را به سومالی به مناسبت تصدی ریاست شورای امنیت در ماه جاری تقدیم نمایم. همچنین، انتخاب اعضای جدید شورای امنیت را به بحرین، کلمبیا، جمهوری کنگو، لتونی و لیبریا صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

آقای رئیس،

جمهوری اسلامی ایران مایل است خود را با بیانیه‌ای که توسط اریتره از سوی «گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد» ایراد شد همراه بداند و در ادامه، ملاحظات ذیل را در ظرفیت ملی خود مطرح نماید:

اولاً، جمهوری اسلامی ایران به شدیدترین وجه ممکن، حمله نظامی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا را محکوم می‌نماید. این اقدام غیرقانونی مصداق بارز تروریسم دولتی، نقض آشکار منشور ملل متحد علی‌الخصوص مواد ۲ بند ۴ و ۲ بند ۷ منشور و نیز قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب بوده، و در حکم یک فعل متخلفانه بین‌المللی و عمل تجاوزکارانه تمام‌عیار محسوب می‌گردد. چنین تجاوز نظامی علیه یک دولت مستقلِ عضو سازمان ملل متحد، نقض جدی صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌گردد و پیامدهای گسترده و عمیقی برای کل نظام بین‌الملل در پی دارد.

ثانیاً، ربایش رئیس‌جمهور منتخب مردم و بانوی اول جمهوری بولیواری ونزوئلا توسط آمریکا، نقض فاحش حقوق بین‌الملل عرفی از جمله اصول مربوط به مصونیت و حرمتِ اشخاصِ اعطاشده به رؤسای دولت و حکومت بر اساس حقوق بین‌الملل است و تعرضی خطیر به اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری حق ذاتی ونزوئلا در دفاع مشروع، بر مسئولیت حقوقی سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای امنیت، برای اتخاذ اقدامات عاجل به‌منظور توقف این تجاوز غیرقانونی و تضمین پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری تمامی عاملان آن تأکید می‌نماید. جمهوری اسلامی ایران همچنین مجدداً حمایت کامل و قاطع خود را از مردم و دولت قانونی و منتخب جمهوری بولیواری ونزوئلا مورد تأکید قرار می‌دهد.

ثالثاً، آمریکا آشکارا در پی آن است که قوانین داخلی خود را جایگزین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد نماید. این رویکرد، هشداری جدی برای جامعه بین‌المللی و تمامی دولت‌های عضو به‌شمار می‌رود. چنین رفتار غیرقانونی‌ای، بنیان‌های اساسی نظم حقوقی بین‌المللی مبتنی بر منشور را هدف قرار می‌دهد و رویه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند که باید به‌طور قاطع و بی‌ابهام مردود شمرده شود. سیاست اعلامی موسوم به «صلح از طریق قدرت» آمریکا، به‌جای حاکمیت قانون، قانون جنگل و حاکمیت زور را تجویز می‌کند و در صورت تحمل و عادی‌سازی، نظام امنیت جمعیِ مستقر بر اساس منشور را بی‌اثر و فاقد کارکرد و معنا خواهد ساخت.

رابعاً، تداوم بی‌عملی و انسداد شورای امنیت در برابر تهدیدهای صریح و اعمال تجاوزکارانه آمریکا، به شکل‌گیری فضایی خطرناک از مصونیت از مجازات دامن زده است. این وضعیت، ایالات متحده را در تداوم رفتارهای غیرقانونی‌ای که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود، وقیح‌تر ساخته است. در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور مکرر تهدیدهای علنی به توسل به زور علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است که نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد به‌شمار می‌رود.

هم‌زمان، ایالات متحده با ریختن اشک تمساح برای مردم ایران، به‌صورت ریاکارانه مدعی حمایت از آنان می‌شود، حال آن‌که کارنامه‌ای مستند و روشن از مداخله، توسل به زور و اعمال اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه غیرقانونی علیه ایران در کارنامه خود دارد. این موارد شامل حمایت و مشارکت مستقیم سیاسی، نظامی و عملیاتی این کشور در جنگ تجاوزکارانه مشترک و غیرقانونی رژیم اسرائیلی علیه ایران در فاصله ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ است؛ جنگی که به جان‌باختن غیرنظامیان، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بنیادین بشرِ مردم ایران انجامید.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حق ذاتی خود را برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی خویش و نیز حفاظت از مردم خود در برابر هرگونه مداخله خارجی مورد تأکید قرار می‌دهد. ایالات متحده آمریکا مسئولیت کامل هرگونه پیامد ناشی از تهدیدهای غیرقانونی خود و هرگونه تشدید تنش متعاقب آن را بر عهده خواهد داشت.

در پایان، صراحتاً و بدون هیچ‌گونه ابهامی، اتهام بی‌اساس و اشاره ناموجه مطرح‌شده علیه ایران از سوی نماینده ایالات متحده آمریکا در این نشست را قاطعانه مردود می‌دانیم. واقعیت‌های میدانی کاملاً روشن است، به‌روشنی خود گویای حقیقت بوده و با لفاظی‌های سیاسی یا روایت‌سازی‌های ساختگی قابل پنهان‌سازی نیست.

سپاسگزارم آقای رئیس.