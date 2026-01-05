در دادگاه مطبوعات امروز چه گذشت؟
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی گفت: جلسه رسیدگی به پروندههای خبرگزاری فارس و پایگاههای خبری ماهیننیوز و خط بازار، امروز با حضور اعضای هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اکبر نصراللهی، در پایان دادگاه امروز، اتهام مدیرعامل و خبرنگار خبرگزاری فارس را نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت شرکت کروز اعلام کرد و گفت: خبرگزاری فارس در مطلبی که در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ با عنوان «ترس کارگران ایرانخودرو از قوانین کروز درباره زنان» منتشر شده، به نقل از رئیس وقت کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، انتقادهایی نسبت به شرایط کاری زنان در شرکت کروز مطرح کرده است. در این مطلب که به قلم بهبود سعیدیکیا در خبرگزاری فارس منتشر شده، تصریح شده است: «در این شرکت، کارگران زن به موجب قانون نانوشتهای حق ازدواج و فرزندآوری ندارند و شرایط غیرمتعارفی بر کارگران زن تحمیل میشود.»
وی افزود: مدیرعامل و خبرنگار خبرگزاری فارس در دفاعیات خود، انتشار این مطلب را در راستای رسالت حرفهای رسانهای و همچنین حمایت از سیاستهای کلان کشور مبنی بر حمایت از جوانی جمعیت دانستند و تأکید کردند که مطالب منتشرشده، به نقل از رئیس وقت کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بوده است. هیئت منصفه پس از استماع اظهارات وکیل شاکی و دفاعیات متهمان در حضور قاضی بابایی، به اتفاق آرا، آقایان پیام تیرانداز و بهبود سعیدیکیا را مجرم نشناخت.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی پرونده دیگر دادگاه امروز را مربوط به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع سیداحمد حسینی ماهینی، مدیرمسئول پایگاه خبری ماهیننیوز، اعلام کرد و گفت: این پرونده به ریاست قاضی گلسفید برگزار شد و هیئت منصفه به اتفاق آرا، متهم را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. علیرضا خسرویان در شکایت خود اعلام کرد« ماهیننیوز با استفاده از تصاویر شخصی و پروفایل وی و همچنین با بهرهگیری از سند و شماره نامه جعلی، اقدام به انتشار مطالب کذب و غیرواقعی در پایگاه خبری خود از زبان شاکی کرده است که این اقدام به اخراج وی از محل کارش منجر شده است».
وی گفت: آخرین پرونده دادگاه امروز هیئت منصفه مطبوعات، رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری خط بازار به مدیرمسئولی مرتضی مصطفوی و به ریاست قاضی کاشانکی بود که در این پرونده نیز اعضای هیئت منصفه با اکثریت آرا، مرتضی مصطفوی مدیرمسئول این پایگاه خبری را مجدداً مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.
نصراللهی در پایان گفت: آرای نهایی دادگاههای رسیدگیکننده به این پروندهها متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.