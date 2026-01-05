در دادگاه مطبوعات امروز چه گذشت؟

وی افزود: مدیرعامل و خبرنگار خبرگزاری فارس در دفاعیات خود، انتشار این مطلب را در راستای رسالت حرفه‌ای رسانه‌ای و همچنین حمایت از سیاست‌های کلان کشور مبنی بر حمایت از جوانی جمعیت دانستند و تأکید کردند که مطالب منتشرشده، به نقل از رئیس وقت کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بوده است. هیئت منصفه پس از استماع اظهارات وکیل شاکی و دفاعیات متهمان در حضور قاضی بابایی، به اتفاق آرا، آقایان پیام تیرانداز و بهبود سعیدی‌کیا را مجرم نشناخت.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی پرونده دیگر دادگاه امروز را مربوط به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع سیداحمد حسینی ماهینی، مدیرمسئول پایگاه خبری ماهین‌نیوز، اعلام کرد و گفت: این پرونده به ریاست قاضی گل‌سفید برگزار شد و هیئت منصفه به اتفاق آرا، متهم را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. علیرضا خسرویان در شکایت خود اعلام کرد« ماهین‌نیوز با استفاده از تصاویر شخصی و پروفایل وی و همچنین با بهره‌گیری از سند و شماره نامه جعلی، اقدام به انتشار مطالب کذب و غیرواقعی در پایگاه خبری خود از زبان شاکی کرده است که این اقدام به اخراج وی از محل کارش منجر شده است».

وی گفت: آخرین پرونده دادگاه امروز هیئت منصفه مطبوعات، رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری خط بازار به مدیرمسئولی مرتضی مصطفوی و به ریاست قاضی کاشانکی بود که در این پرونده نیز اعضای هیئت منصفه با اکثریت آرا، مرتضی مصطفوی مدیرمسئول این پایگاه خبری را مجدداً مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

نصراللهی در پایان گفت: آرای نهایی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.