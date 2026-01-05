به گزارش ایلنا، سید محمد پاکمهر در تشریح نشست امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از استماع گزارش رئیس دانشگاه شاهد درباره برنامه‌ها و مشکلات این دانشگاه با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئولان سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در این نشست، چالش‌های ساختاری، مالی و اجرایی دانشگاه شاهد به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های مولود انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت؛ این دانشگاه به فرمان امام خمینی (ره) و با هدف تربیت نیروی انسانی متعهد برای آحاد جامعه، به‌ویژه فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان تأسیس شده و بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب باید به‌عنوان یک دانشگاه جامع حفظ شود.

وی افزود: یکی از مسائل اصلی مطرح‌شده، ساختار تأمین منابع مالی دانشگاه شاهد بود و این دانشگاه با وجود ماهیت دولتی، به‌صورت غیرانتفاعی اداره می‌شود و شهریه‌ای از دانشجویان دریافت نمی‌کند در حالی که در سایر دانشگاه‌های دولتی نیز شهریه‌ای اخذ نمی‌شود، اداره دانشگاه شاهد با اتکا به منابع محدود دولتی و کمک‌های بنیاد شهید انجام می‌شود؛ موضوعی که موجب کاهش توان مالی و اجرایی این دانشگاه شده است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس دوازدهم، ادامه داد: بر اساس مطالب مطرح‌شده، دانشگاه شاهد دارای ساختار آموزشی دوگانه است به‌گونه‌ای که ۶ دانشکده زیر نظر وزارت علوم و ۶ دانشکده در حوزه وزارت بهداشت و درمان، از جمله پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و طب سنتی، در آن فعالیت دارند با این حال، اعتبارات دولتی دانشگاه صرفاً ذیل وزارت علوم تعریف شده و بخش آموزش پزشکی و پیراپزشکی فاقد ردیف بودجه‌ای مستقل است.

پاکمهر بیان کر: در این نشست تأکید شد سرانه تخصیصی وزارت علوم برای دانشگاه شاهد، بر اساس دانشجویان رشته‌های زیرمجموعه این وزارتخانه محاسبه می‌شود در حالی که هزینه‌های آموزش دانشجویان پزشکی چندین برابر رشته‌های وزارت علوم است و آموزش‌های عملی، تشریح، آزمایشگاه‌ها، دوره‌های کارورزی و رزیدنتی، هزینه‌های سنگینی را به دانشگاه تحمیل می‌کند که با منابع فعلی قابل تأمین نیست.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمبود زیرساخت‌های درمانی آموزشی نیز از دیگر چالش‌های مطرح‌شده بود در واقع دانشگاه شاهد در حال حاضر تنها از یک بیمارستان آموزشی، بیمارستان شهید مصطفی خمینی، برخوردار است در حالی که تربیت دانشجوی پزشکی مستلزم بهره‌مندی از چندین بیمارستان آموزشی است؛ این بیمارستان علاوه بر مأموریت آموزشی، با هزینه‌های بالای اداره مواجه است و درآمدهای اختصاصی آن نیز پاسخگوی هزینه‌ها نیست و دانشگاه ناچار به تأمین بخشی از هزینه‌های آن است همچنین به وجود پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در دانشگاه شاهد اشاره شد و پروژه‌هایی از جمله دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی که برای تکمیل آن‌ها نیاز به اخذ ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، اما به‌دلیل محدودیت‌های اعتباری و چالش‌های اداری، سال‌هاست به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از نشست، وابستگی شدید منابع مالی دانشگاه شاهد به بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد توجه قرار گرفت، بنیاد شهید در شرایط فعلی با کمبود شدید منابع مالی مواجه است و در اجرای برخی تعهدات قانونی، از جمله پرداخت کمک‌هزینه‌ها به ایثارگران، با محدودیت روبرو است؛ موضوعی که امکان حمایت مالی مؤثر از دانشگاه شاهد را کاهش داده است و از سوی دیگر، اعتبارات تخصیصی وزارت علوم نیز پاسخگوی هزینه‌های گسترده دانشگاه نیست.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: در ادامه، موضوع کمبود اعضای هیات علمی نیز مطرح شد و با توجه به ماهیت غیرانتفاعی دانشگاه شاهد و عدم دریافت شهریه، امکان تأمین منابع لازم برای جذب و نگهداشت اعضای هیات علمی با چالش مواجه شده و در برخی موارد پرداخت‌ها از محل منابع اختصاصی انجام می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اصلاح اساسنامه دانشگاه شاهد به‌عنوان راهکاری برای حل چالش‌های موجود ضروری است و این اصلاح به‌هیچ‌وجه به معنای حذف یا تضعیف دانشگاه نیست بلکه با هدف حفظ ماهیت دانشگاه جامع، تأمین پایدار منابع مالی، تقویت بخش آموزش پزشکی و پیراپزشکی و فراهم‌سازی بستر توسعه و تعالی این دانشگاه انجام می‌شود تا دانشگاه شاهد بتواند مأموریت خود را در تراز انقلاب اسلامی با قوت ادامه دهد.