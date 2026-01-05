خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قادری تشریح کرد:

تاکید کمیسیون اقتصادی بر اختصاص تسهیلات اشتغالزایی در بودجه ۱۴۰۵

تاکید کمیسیون اقتصادی بر اختصاص تسهیلات اشتغالزایی در بودجه ۱۴۰۵
کد خبر : 1737993
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست امروز این کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون بر اختصاص تسهیلات برای اشتغالزایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید داشتند.

به گزارش ایلنا، جعفر قادری، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) کمیسیون اقتصادی گفت: جلسه امروز  با حضور معاونین وزارت نفت و مسئولان وزارتخانه اقتصاد برگزار شد و مسئولین مربوطه به بیان دیدگاه های خود در خصوص مباحث مرتبط پرداختند.

وی افزود: در این نشست موضوعاتی از جمله میزان فروش نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و ارزهای حاصل از فروش نفت از سوی مسئولان وزارت نفت مطرح شد و نمایندگان در جریان این موضوعات قرار گرفتند تا بتوانند در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ مباحث مطروحه را لحاظ کنند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: دستور کار دیگر کمیسیون به عدم اختصاص منابع برای تسهیلات فرزندآوری بوده است که در این نشست مسئولان وزارت اقتصاد در این خصوص مباحث خود را مطرح کردند و مقرر شد در لایحه بودجه منابعی برای تسهیلات فرزندآوری اختصاص داده شود و همچنین درباره تسهیلات اشتغالزایی هم که منابع لازم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته نشده است بحث و گفت و گو شد و قرار بر این شده تا در لایحه بودجه سال آینده ردیفی هم در این خصوص لحاظ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی