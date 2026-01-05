تاکید کمیسیون اقتصادی بر اختصاص تسهیلات اشتغالزایی در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، جعفر قادری، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) کمیسیون اقتصادی گفت: جلسه امروز با حضور معاونین وزارت نفت و مسئولان وزارتخانه اقتصاد برگزار شد و مسئولین مربوطه به بیان دیدگاه های خود در خصوص مباحث مرتبط پرداختند.

وی افزود: در این نشست موضوعاتی از جمله میزان فروش نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و ارزهای حاصل از فروش نفت از سوی مسئولان وزارت نفت مطرح شد و نمایندگان در جریان این موضوعات قرار گرفتند تا بتوانند در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ مباحث مطروحه را لحاظ کنند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: دستور کار دیگر کمیسیون به عدم اختصاص منابع برای تسهیلات فرزندآوری بوده است که در این نشست مسئولان وزارت اقتصاد در این خصوص مباحث خود را مطرح کردند و مقرر شد در لایحه بودجه منابعی برای تسهیلات فرزندآوری اختصاص داده شود و همچنین درباره تسهیلات اشتغالزایی هم که منابع لازم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته نشده است بحث و گفت و گو شد و قرار بر این شده تا در لایحه بودجه سال آینده ردیفی هم در این خصوص لحاظ شود.