عباسی در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی:

بودجه محیط‌ زیست در لایحه ۱۴۰۵ و طرح راهبری هوشمند کشاورزی بررسی شد

کد خبر : 1737991
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس از بررسی اعتبارات حوزه محیط‌زیست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین طرح راهبری هوشمند کشاورزی ایران (رهک) در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: این موضوعات برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیته‌های تخصصی ارجاع شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا عباسی در تشریح دستور کار نشست امروز ( دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴)  کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس، گفت: در ابتدای جلسه، موضوع بررسی بودجه محیط‌زیست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفت که در این زمینه دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌ها و توضیحات لازم را ارائه کردند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند تا اعتبارات حوزه محیط‌زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۵ متناسب با وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست و احکام برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود؛ در همین راستا مقرر شد بررسی‌های تکمیلی این موضوع در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی کمیسیون دنبال شود.

وی ادامه داد: دستور کار بعدی کمیسیون، بررسی قانون مدیریت پسماند بود که با توجه به بازگشت این موضوع، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توضیحات خود را ارائه کردند و اعضای کمیسیون نیز نظرات کارشناسی‌شان را بیان کردند؛ در نهایت این موضوع برای بررسی بیشتر و جمع‌بندی نهایی به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع شد.

عباسی تصریح کرد: در ادامه نشست، طرح راهبری هوشمند کشاورزی ایران (رهک) مورد بررسی قرار گرفت که هدف آن ساماندهی بخش کشاورزی و تعاونی‌های فعال در این حوزه در راستای تحقق جهش تولید است؛ در این زمینه نیز برخی دستگاه‌ها و اعضای کمیسیون نظرات خود را مطرح کردند و مقرر شد این طرح برای بررسی‌های تخصصی‌تر به کمیته کشاورزی دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین ارجاع شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این سه موضوع، دستور کار اصلی جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس بود که بررسی آن‌ها در کمیته‌های تخصصی ادامه خواهد یافت.

