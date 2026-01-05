بودجه محیط‌ زیست در لایحه ۱۴۰۵ و طرح راهبری هوشمند کشاورزی بررسی شد

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند تا اعتبارات حوزه محیط‌زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۵ متناسب با وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست و احکام برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود؛ در همین راستا مقرر شد بررسی‌های تکمیلی این موضوع در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی کمیسیون دنبال شود.

وی ادامه داد: دستور کار بعدی کمیسیون، بررسی قانون مدیریت پسماند بود که با توجه به بازگشت این موضوع، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توضیحات خود را ارائه کردند و اعضای کمیسیون نیز نظرات کارشناسی‌شان را بیان کردند؛ در نهایت این موضوع برای بررسی بیشتر و جمع‌بندی نهایی به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع شد.

عباسی تصریح کرد: در ادامه نشست، طرح راهبری هوشمند کشاورزی ایران (رهک) مورد بررسی قرار گرفت که هدف آن ساماندهی بخش کشاورزی و تعاونی‌های فعال در این حوزه در راستای تحقق جهش تولید است؛ در این زمینه نیز برخی دستگاه‌ها و اعضای کمیسیون نظرات خود را مطرح کردند و مقرر شد این طرح برای بررسی‌های تخصصی‌تر به کمیته کشاورزی دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین ارجاع شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این سه موضوع، دستور کار اصلی جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس بود که بررسی آن‌ها در کمیته‌های تخصصی ادامه خواهد یافت.