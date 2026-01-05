جلسه کارگروه علم و فناوری مجمع تشخیص برای روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور

این سند راهبردی، که در پنج فصل تدوین شده است، نقشه راه کلان علم و دانش کشور را برای بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۴ ترسیم می‌کند.

همچنین در این سند، راهبردهای ملی توسعه برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور به تفصیل تشریح شده است.

در جریان این نشست، اعضای کارگروه ضمن بررسی مفاد سند، بر لزوم واقع‌بینانه بودن راهبردها و شاخص‌های آن تأکید کردند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، دو هفته به کارگروه فرصت داده شد تا شاخص‌های کلان سند نقشه جامع علمی کشور را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد و نتایج بازنگری را جهت تصمیم‌گیری و اعلام نهایی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.