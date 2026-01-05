در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برگزار شد؛
جلسه کارگروه علم و فناوری مجمع تشخیص برای روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور
جلسه کارگروه علم و فناوری مجمع تشخیص مصلحت نظام، به منظور بررسی و روزآمدسازی سند «نقشه جامع علمی کشور»، با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور عصر امروز در معاونت علمی برگزار شد.
این سند راهبردی، که در پنج فصل تدوین شده است، نقشه راه کلان علم و دانش کشور را برای بازه زمانی سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۴ ترسیم میکند.
همچنین در این سند، راهبردهای ملی توسعه برای هر یک از دستگاههای اجرایی کشور به تفصیل تشریح شده است.
در جریان این نشست، اعضای کارگروه ضمن بررسی مفاد سند، بر لزوم واقعبینانه بودن راهبردها و شاخصهای آن تأکید کردند.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، دو هفته به کارگروه فرصت داده شد تا شاخصهای کلان سند نقشه جامع علمی کشور را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد و نتایج بازنگری را جهت تصمیمگیری و اعلام نهایی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.