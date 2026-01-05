پیگیری نمایندگان از آخرین وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: همچنین گزارشی نیز در خصوص تحولات منطقه‌ای برای اعضای کمیسیون ارائه شد که بر این اساس، فکر می‌کنم مسیر بسیار خوبی از سوی وزارت امور خارجه برای بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه و فرصت های پیش روی جمهوری اسلامی در حال فراهم شدن است.

وی افزود: دیپلماسی استانی و دیپلماسی اقتصادی از دیگر موضوعات بسیار مهمی است که وزارت امور خارجه بر روی آن متمرکز است و مجلس شورای اسلامی نیز از آن حمایت می کند؛ جمهوری اسلامی با ۱۵ کشور همسایه است لذا اگر این کشورها را به عنوان فرصت‌های خوب در نظر بگیریم، موانع فیمابین را برطرف و با هوشمندی رفتار کنیم، قطعاً می توانیم بسیاری از نیازهای اقتصادی، تجاری و بازرگانی خودمان را تامین و حل و فصل کنیم.

عزیزی تصریح کرد: موضوع دریای خزر از بحث‌های مهم نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه بود؛ نمایندگان در این خصوص نقطه نظراتی داشتند و قرار شد وزارت امور خارجه در این زمینه پیگیری موثری داشته باشد. البته در گزارش که وزیر امور خارجه ارائه کرد، اشاره شد آقای پزشکیان نیز موضوع را دنبال می‌کنند تا هر چه زودتر رژیم حقوقی دریای خزر به نتیجه برسد و بتوانیم فرصت‌های مشترک آبی شمال را مورد استفاده قرار دهیم.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئله بودجه و توازن در حوزه های نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات وزارت امور خارجه نیز در نشست امروز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ این وزارتخانه در صف اول دیپلماسی کشور قرار دارد لذا باید آن از نظر بودجه و امکانات، پشتیبانی کنیم تا دستگاه دیپلماسی بتواند ماموریت هایش را بهتر و مناسب تر انجام دهد.