سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد:
ضرورت تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری برای تولید در بودجه ۱۴۰۵
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در نشست امروز این کمیسیون بودجه مرتبط با وزارتخانه های صمت و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد رستمی، در تشریح جزئیات دستورکار امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست بودجه سال آینده دستگاههای مرتبط با این کمیسیون اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مصارف و منابع موجود در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، میان جلگه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نکته مهمی که در این نشست بر آن تاکید کردیم تسریع فرآیندهای سرمایه گذاری برای تولید بود ضمن اینکه نرخ مالیات، تهدیدی برای سرمایهگذاری محسوب میشود و این نگرانی وجود دارد که در این شرایط حوزه تولید با مشکل مواجه شود بنابراین لازم است سازوکاری مناسب در بودجه طراحی شود که بر اساس آن بتوانیم متناسب با رشدی که در برنامه هفتم برای حوزه صنعت و معدن پیش بینی شده است، حرکت کنیم چراکه سال گذشته وضعیت این بخش مطلوب نبود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: بودجه مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دیگر مواردی بود که بررسی و بر ضرورت تسهیل در سرمایهگذاری برای حوزه تولید تاکید شد و با توجه به اینکه عدد دریافتی مالیات نسبت به سال گذشته افزایش پیدا میکند میتوانیم برای سال آینده شاهد افزایش منابع در این بخش باشیم که باید در جایی هزینه شود که به سرمایهگذاری برای تولید کمک کند.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در این نشست مسئولان مربوطه از وزارتخانههای صمت و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه و مدیران عامل ایدرو و ایمیدرو حضور داشتند.