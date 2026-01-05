فعال شدن محور ایران، روسیه و چین

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضائی در تشریح نشست عصر امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزیر کشور در این نشست گزارشی از وضعیت امنیتی کشور برای نمایندگان ارائه کرد. گزارش مذکور بیشتر ناظر به اعتراضات اخیر و همچنین اغتشاشات در برخی استان‌ها بود؛ وی عنوان کرد اکثر مجروحان حوادث اخیر از نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی و بسیجی بودند زیرا نیروهای تامین‌کننده امنیت با خویشتن‌داری برخورد کردند.

وی افزود: معاون وزیر کشور تصریح کرد، اغتشاشگران اماکن دولتی، خودروهای شخصی و عمومی را تخریب کردند و در حدود ۸۵ درصد فراخوان‌های اغتشاشات از طریق پلتفرم‌های خارجی صورت گرفته است؛ وی همچنین تاکید کرد که امنیت در کشور برقرار بوده و روند وقوع حوادث مذکور رو به کاهش است.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه ادامه داد: معاون وزیر کشور همچنین گزارشی درباره برقراری امنیت مراسم سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی ارائه و بیان کرد تمامی دستگاه‌ها پای کار بودند و مراسم با عظمت و بدون کوچکترین حادثه امنیتی برگزار شد؛ در این میان اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز بر مواردی از جمله لزوم سخن گفتن با مردم، استفاده از تجربیات گذشته به ویژه سال ۱۴۰۱ در برخورد با اعتراضات و اغتشاشات، تامین امکانات لازم برای حوزه‌های امنیتی کشور، پیشگیری از وقوع حوادث، شناخت ریشه‌های اعتراضات و تدبیر برای مدیریت آنها، رفع تبعیض و انتقاد از انتصاب افراد بی کفایت در فرمانداری ها تاکید کردند.

رضائی تصریح کرد: در ادامه نشست امروز کمیسیون، نمایندگان میزبان وزیر امور خارجه و معاونان اداره مالی و کنسولی و ایرانیان خارج از کشور این وزارتخانه بودند تا گزارش آنها را دریافت کنند؛ بخش عمده گزارش آقای عراقچی در خصوص حوادث ونزوئلا بود. وی تاکید کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا برقرار بوده و سفیر ما نیز مستقر است و ما سفارت را ترک نمی‌کنیم؛ حدود ۳۰۰ ایرانی در ونزوئلا حضور دارند و هیچ کدام مشکلی نداشته و در امنیت هستند.

وی ادامه داد: وزیر امور خارجه تاکید کرد که دشمن هم اکنون بر اقتصادی کشور تمرکز کرده تا فشار اقتصادی به ما وارد شود؛ همچنین وی عنوان کرد در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در شرایط فعلی امکان مذاکره شرافتمندانه و عزتمندانه وجود ندارد؛ البته اگر فرصتی به وجود آید که تشخیص نظام بر مذاکره باشد، انجام می‌شود اما منطق دیپلماسی می‌گوید که مذاکره در شرایط فعلی، بجایی نمی‌رسد و فایده‌ای ندارد.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه بیان کرد: آقای عراقچی همچنین بر دیپلماسی با همسایگان تاکید کرد و گفت، تمرکز بر استفاده از ظرفیت دیپلماسی همسایگی، استانی و مرزی برای کمک به اقتصاد و معیشت مردم جز برنامه‌های وزارت امور خارجه است؛ وی بر این اساس به همایش‌های دیپلماسی استانی در مشهد و شیراز اشاره کرد و گفت، قرار است سومین همایش دیپلماسی استانی در چابهار برگزار شود.

رضائی افزود: همچنین وزیر امور خارجه به مشکلات بخش خصوصی و تجار اشاره و تصریح کرد که مشکلات بخش خصوصی باید از طریق رفع موانع داخلی از سوی مسئولان برطرف شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: آقای عراقچی به فعال شدن دفاتر استانی وزارت امور خارجه‌ اشاره و بیان کرد که منطقه و همسایگان، اولویت اول سیاست خارجی است و سفارتخانه ها در کشورهای همسایه تقویت می‌شوند.

وی گفت: بر اساس اظهارات وزیر امور خارجه، محور ایران، روسیه و چین فعال و عملیاتی شده و این سه کشور بیانیه مشترک صادر کردند و در مجامع متخلف همکاری دارند؛ وی همچنین در خصوص معاهده و توافق مشترک با چین و روسیه عنوان کرد که این موارد چشم انداز بلندمدت است و باید بیشتر روی آن ها کار شود.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه تصریح کرد: آقای عراقچی درباره کنوانسیون دریای خزر نیز گفت، این کنوانسیون توسط ۵ کشور حاشیه دریای خزر امضا شده و انتظار می‌رود لایحه مربوط به آن نیز به زودی آماده و به مجلس ارسال شود.

رضائی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر تقویت بودجه و عملگرایی در وزارت امور خارجه، توسعه دیپلماسی همسایگی، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی در آفریقا و مناطق مرزی تاکید و از عملکرد و رویه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل انتقاد کردند.

وی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی قوه مقننه نیز د پایان نشست تاکید کرد، وزارت امور خارجه باید بر اقدام عملیاتی با روسیه و چین متمرکز شود و برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی، دیپلماسی فعال داشته باشد؛ وی همچنین به اهمیت و لزوم توجه به تناسب میان نیروهای انسانی وزارت امور خارجه با ظرفیت‌ها و ماموریت‌ها و چینش آنها تاکید کرد.