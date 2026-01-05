خبرگزاری کار ایران
انتقال ۱۲۴ ایرانی محبوس در زندان‌های عراق به کشورمان
​۱۲۴ ایرانی محبوس در زندان‌های عراق پس از انجام تشریفات قانونی به کشورمان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از انتقال ۱۲۴ ایرانی محبوس در زندان‌های عراق به کشورمان خبر داد. 

رپیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری گفت: بر اساس موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، ۱۱۱ زندانی مرد و ۱۳ زندانی زن ایرانی محبوس در زندان‌های کشور عراق پس از انجام تشریفات قانونی برای گذران ادامه دوران محکومیت خود به کشورمان منتقل شدند. 

جلالیان با اشاره به تلاش دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، وزارت امورخارجه، معاونت بین‌الملل قوه‌قضاییه، سازمان زندان‌ها و دادگستری کل استان خوزستان در انتقال این افراد، اظهار داشت: با توجه به اقبال ایرانیان در انجام سفر زیارتی به کشور عراق بخصوص در ماه‌ها و مناسبت‌های پیش رو، موکدا به هموطنان توصیه می‌شود ضمن رعایت کامل قوانین کشور مقصد، از همراه داشتن دارو و اقلام ممنوعه، مواد مخدر و یا انتقال کالای سایرین تحت عنوان امانت، جدا پرهیز نمایند. کشف این موارد در خاک کشورهای همسایه منجر به محکومیت و حبس‌های طولانی مدت می‌شود.

