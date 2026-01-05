پیگیری معاون اول رئیسجمهور در پی آتشسوزی کارخانه کاله
در پی آتشسوزی کارخانه کاله، محمدرضا عارف، در تماسهای تلفنی جداگانه با استاندار مازندران، رئیس ستاد مدیریت بحران و رئیس جمعیت هلال احمر، روند رسیدگی به این حادثه را پیگیری کرد.
به گزارش ایلنا، در پی وقوع آتشسوزی در کارخانه کاله در شهرستان آمل، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور طی تماسهای تلفنی جداگانه با حسین ساجدینیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، مهدی یونسی رستمی؛ استاندار مازندران و پیرحسین کولیوند؛ رئیس جمعیت هلال احمر آخرین وضعیت این حادثه را مورد پیگیری قرار داد.
معاون اول رئیسجمهور در این تماسها با تأکید بر ضرورت مدیریت سریع و هماهنگ حادثه، خواستار بهکارگیری همه ظرفیتهای امدادی، ایمنی و خدماتی برای مهار هرچه سریعتر آتشسوزی و جلوگیری از گسترش خسارات شد.
عارف همچنین با توجه به ابعاد حادثه، از استانهای همجوار خواست در صورت نیاز با اعزام تجهیزات و نیروهای تخصصی، در مهار آتش و امدادرسانی همکاری کنند و بر هماهنگی کامل میان سازمان مدیریت بحران، دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور در پایان، بر لزوم حفظ ایمنی شهروندان، کارکنان کارخانه و نیروهای امدادی و ارائه گزارشهای مستمر از روند عملیات مهار آتش و اقدامات انجامشده تأکید کرد.
استاندار مازندران ،رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس جمعیت هلال احمر نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته و در دست انجام به معاون اول رییسجمهور ارائه کردند.