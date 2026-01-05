گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موریس

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و دانانجای رامفول وزیر امورخارجه موریس، در تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات بین‌المللی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه با استقبال از گسترش روابط دوجانبه ایران-موریس، از پیگیری روند توسعه روابط در زمینه‌های مورد علاقه طرفین استقبال کرد.

وزیر خارجه موریس نیز با اشاره به آمادگی برای توسعه روابط این کشور با ایران، بر اهمیت شناسایی زمینه‌ها و ظرفیت‌های همکاری بین دو کشور تاکید کرد.

