گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موریس
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موریس درباره روابط دو جانبه و تحولات بین المللی با یکدیگر گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و دانانجای رامفول وزیر امورخارجه موریس، در تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات بینالمللی گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه با استقبال از گسترش روابط دوجانبه ایران-موریس، از پیگیری روند توسعه روابط در زمینههای مورد علاقه طرفین استقبال کرد.
وزیر خارجه موریس نیز با اشاره به آمادگی برای توسعه روابط این کشور با ایران، بر اهمیت شناسایی زمینهها و ظرفیتهای همکاری بین دو کشور تاکید کرد.