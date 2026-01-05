عراقچی:
وضعیت اتباع ایرانی در ونزوئلا خوب است
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه سفارت ایران در ونزوئلا برقرار است، گفت: اوضاع مرتب رصد میشود لذا وضعیت اتباع ایرانی در این کشور خوب بوده و هیچ مشکلی گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح موضوعات مطرح شده در نشست عصر امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: مرور و بررسی تحولات جاری بینالمللی و موضوعات مربوط به تهاجمات آمریکا و رفتار غیرقانونی و غیرحقوقی ایالات متحده با همه دنیا، در دستورکار بود.
وزیر امور خارجه اظهار کرد: وقتی که ترامپ با زبان زور از صلح صحبت میکند، در حقیقت از قانون جنگل صحبت میکند و میگوید هر کسی زورش بیشتر باشد، میتواند هر کاری بخواهد انجام دهد. این در حالی است که همگان تلاش داشتند صلح از طریق دیپلماسی و گفتگو به دست بیاید اما چنین موضوعی یعنی از بین بردن همه دستاوردهای جامعه بینالملل در طول ۸۰ سال گذشته و بعد از جنگ جهانی دوم که بر اساس آن سعی کردند نظام بینالملل را مبتنی بر قانون و حقوق بینالملل تنظیم کنند. این امر تحول جدیدی بوده و موجب شده تقریباً همه کشورها و به اصطلاح متفکران روابط بینالملل نسبت به آن مسئله داشته باشند و آن را معضل بدانند.
عراقچی تصریح کرد: همچنین در نشست امروز با نمایندگان قوه مقننه، آخرین وضعیت ونزوئلا و آنچه رخ داده مرور شد؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا همچنان برقرار است و سفیر و همکاران ما مشغول به فعالیت هستند؛ بر این اساس اوضاع مرتب رصد میشود و از وضعیت اتباع ایرانی در این کشور گزارش داده میشود. اوضاع آنها کاملاً خوب بوده و هیچ مشکلی گزارش نشده و حتی آمادگی برای هر شرایطی نیز وجود دارد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: همچنین در این میان نسبت به موضوع دیپلماسی اقتصادی و اینکه چگونه سیاست خارجی میتواند به تأمین نیازهای کشور کمک کند صحبتهای بسیار خوبی انجام شد. باید اذعان کرد در رابطه با ظرفیتهای همسایگان و نحوه بهره برداری از آنها نیز صحبت شد.
وی بیان کرد: البته موضوع تحریمها و آخرین وضعیت این امر و اینکه برای رفع محدودیتهای ظالمانه باید از چه مسیری حرکت کرد نیز صحبتهای بسیار خوبی مطرح شد.
عراقچی با بیان اینکه همکاریهای بیشتر میان وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از دیگر مسائلی بود که در رابطه با آن تبادل نظر صورت گرفت، خاطرنشان کرد: بر این اساس با توجه به قرار گرفتن در فصل تدوین بودجه سال آینده، در خصوص بودجه دستگاه دیپلماسی نیز صحبت شد.