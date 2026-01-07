خبرگزاری کار ایران
معتمدیان در گفت‌وگو با ایلنا:

در هیچ یک از دانشگاه‌های تهران ورود نیروهای انتظامی و امنیتی را نداشتیم

استاندار تهران گفت: در هیچ یک از دانشگاه‌های تهران ورود نیروهای انتظامی و امنیتی را نداشتیم. سیاست ما این است که مسائل داخل دانشگاه در خود دانشگاه حل شود. مسائلی که مطرح شد، عمدتاً مسائل صنفی بوده و اعتراضاتی از سوی دانشجویان بوده است. رؤسای دانشگاه‌ها هم گفت‌وگوهایی داشتند و مکانیزم‌هایی وجود داشته که گفت‌وگو و مدیریت شده است.

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در خصوص احتمال مداخلات نیروهای انتظامی در اعتراضات دانشگاه و نحوه برقراری نظم در جریان اعتراضات مردمی گفت: ما به هیچ عنوان اجازه ورود و مداخله نیروهای انتظامی و امنیتی را به دانشگاه‌ها نمی‌دهیم. سیاست ما این است که مسائل داخل دانشگاه در خود دانشگاه حل شود.  مسائلی که مطرح شد، عمدتاً مسائل صنفی بوده و اعتراضاتی از سوی دانشجویان بوده است. رؤسای دانشگاه‌ها هم گفت‌وگوهایی داشتند و  مکانیزم‌هایی  وجود داشته که گفت‌وگو و مدیریت شده است.  

ورود به دانشگاه نداشته‌ایم

وی ادامه داد: در هیچ یک از دانشگاه‌های تهران ورود نیروهای انتظامی و امنیتی را نداشتیم. درباره حضور در اطراف دانشگاه، وظیفه پلیس،  حفظ امنیت عمومی است و آن‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کردند.

توافقات خوبی با بخش‌های اقتصادی داشته‌ایم

استاندار تهران در پاسخ به این سوال که اگر اعتراضات ادامه پیدا کند چه تدابیری برای تأمین امنیت در بخش‌های مختلف دارید، تصریح کرد: ما در حال گفت‌وگو در بخش‌های مختلف هستیم آقای رئیس‌جمهور هم جلسه با بخشی‌های مختلف  از جمله اصناف و اتاق بازرگانی داشتند که به عنوان بخشی از اقشار اقتصادی استان تهران و کل کشور حضور پیدا کردند، توافقات خوبی هم صورت گرفت و دستورات ویژه‌ای هم صادر شد.

وی عنوان کرد:‌ اخیرا هم رئیس اتاق بازرگانی کشور و رئیس اتاق اصناف کشور در دولت حضور پیدا کردند و نقطه نظرات و نگرانی‌هایی که در حوزه‌های مختلف و انتظاراتی که از دولت و وزارتخانه‌های مختلف داشتند، مطرح شد.

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
