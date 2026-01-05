دادستان تهران:
در دادسرای تهران، صف معترضین را از اغتشاشگران جدا کردیم
دادستان تهران گفت: در دادسرای تهران، صفِ معترضین به حق را از اغتشاشگران که با اقدامات مجرمانه خود موجب اخلال در نظم عمومی شدند، جدا کردیم.
به گزارش ایلنا، علی صالحی در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه گفت: ما در دادسرای تهران، صفِ معترضین به حق را از اغتشاشگران که با اقدامات مجرمانه خود، موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و همچنین تمرد نسبت به مامورین حافظ امنیت میشدند، جدا کرده و برخورد با این افراد را با سرعت، دقت، قاطعیت و بدون مماشات در دستور کار قرار دادهایم.
وی افزود: همکارانم در دادسرای تهران، طی چهار روز تعطیلات اخیر، سر کار بودند و تحقیقات خود را با سرعت و دقت انجام میدادند.