در دادسرای تهران، صف معترضین را از اغتشاشگران جدا کردیم

به گزارش ایلنا، علی صالحی در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه گفت: ما در دادسرای تهران، صفِ معترضین به حق را از اغتشاشگران که با اقدامات مجرمانه خود، موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و همچنین تمرد نسبت به مامورین حافظ امنیت می‌شدند، جدا کرده و برخورد با این افراد را با سرعت، دقت، قاطعیت و بدون مماشات در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: همکارانم در دادسرای تهران، طی چهار روز تعطیلات اخیر، سر کار بودند و تحقیقات خود را با سرعت و دقت انجام می‌دادند.

انتهای پیام/