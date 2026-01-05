خبرگزاری کار ایران
دو شعبه شورای حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر استان تهران راه‌اندازی شد

در راستای اجرای دستور ریاست قوه قضاییه و با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش، دو شعبه شورای حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر استان تهران راه‌اندازی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین علی نجفی سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران اظهار کرد: در راستای جامه عمل پوشاندن به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر ورود فعال شورای حل اختلاف در تمامی مراحل رسیدگی و تقویت رویکرد صلح و سازش، دو شعبه شورای حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر استان تهران راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های دینی ما بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، زیرا ریشه اختلاف را خشک کرده و در بین اصحاب دعوی اخوت و برادری برقرار می‌کند که این مهم با حکم قضایی دست یافتنی نیست.

سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران اضافه کرد: این اقدام در چارچوب سیاست‌های تحولی دستگاه قضا و با هدف ترویج فرهنگ مصالحه، کاهش اطاله دادرسی، کاستن از حجم پرونده‌های قضایی و تسریع در رسیدگی به اختلافات صورت گرفته است. استقرار این شعب در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف را در حل و فصل اختلافات فراهم می‌کند.

وی گفت: راه‌اندازی این شعب گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت ترمیمی و استفاده حداکثری از سازوکارهای صلح‌محور در نظام قضایی کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مراجعان و ارتقای کارآمدی فرآیند دادرسی ایفا خواهد کرد.

نجفی در پایان گفت: شورای حل اختلاف استان تهران در دادسراها و مجتمع‌های قضایی شعبی را در جهت صلح و سازش مستقر کرده است و با راه‌اندازی این دو شعبه در دادگاه تجدید نظر حلقه حضور شورای حل اختلاف در مراحل رسیدگی تکمیل می‌شود. ما وظیفه خود می‌دانیم در هرکجا که دستگاه قضا به حضور شورای حل اختلاف نیاز داشت با تمام توان در راستای خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران اسلامی حضور یابیم.

