قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی با جدیت برخورد کند

به گزارش ایلنا، حسنعلی محمدی در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز(دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود گفت: مشکلات معیشتی مردم را بخوبی درک نموده و در کنار آنها می باشم. مصر هستیم که در لایحه بودجه سال آینده، اولویت اصلی را حل مشکلات معیشتی مردم قرار دهیم و با وحدت و همدلی مقدس و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری از این مشکلات نیز عبور خواهیم کرد.

نماینده مردم فسا در مجلس دوازدهم اضافه کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از اصناف، کسبه و بازاریان حمایت کردند، بنده و همکارانم در کمیسیون تلفیق، می بایست مالیات مشاغل که ۵ درصد کل مالیات وصولی در بودجه ۱۴۰۵ می باشد، را حذف و به صفر برسانیم. دولت و مجلس می بایست قدر این ظرفیت اجتماعی عظیم و الهی را بدانند و نسبت به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بویژه اقشار کم درامد جامعه، بهزیستی، کمیته امداد و در حوزه افزایش حقوق، کالابرگ الکترونیکی، یارانه و سایر مواردی که موجب دغدغه های معیشتی می شود، در اسرع وقت اقدام نمایند.

وی خطاب به رییس قوه قضاییه افزود: تقاضا دارم با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع نمایند که این افراد با گروگان گرفتن کالاهای اساسی، سبد غذایی و نهاده ها موجب اخلال در نظم اقتصادی کشور شدند.

این نماینده مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ضمن تقدیر از زحمات سرکار عالی و همکاران گرامیتان به استحضار می رساند، پروژه نهضت ملی مسکن فسا با معضلات عدیده مواجه بوده و متاسفانه پیمانکار سابق، شرکت ساختمانی سکاب این پروژه را در اختیار گرفته بود و باعث معطل ماندن آن شده است. این پروژه نیازمند اقدام فوری جنابعالی بوده و قطعا مراتب قانونی تحقیق و تفحص مجلس را از شرکت مذکور اعمال خواهد نمود.

محمدی افزود: علی رغم پیگیری های متعدد در خصوص ساماندهی اردوگاه شهید رجایی مهاجرین جنگ تحمیلی، ساماندهی بازار فسا و بازگشایی معابر تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. تکمیل بزرگراه شمال به جنوب که متاسفانه هر روز شاهد تلفات جاده ای است، کریدور ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب و همچنین فرودگاه شهدای شهرستان فسا از مطالبه جدی مردم عزیز و بنده می باشد. علیرغم پیگیری ها و مکاتبات متعدد در راستای توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی در حوزه ی اشتغال براساس برنامه هفتم توسعه تاکنون از سوی وزرای محترم نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و صمت اقدام موثر و سرمایه گذاری جدی در شهرستان فسا صورت نگرفته است. با توجه به نرخ بالای بیکاری از مطالبات به حق و جدی مردم شریف شهرستان فسا و این جانب می باشد.

نماینده مردم فسا خطاب به وزیر نیرو بیان کرد: با توجه به مشکلات عدیده در حوزه آب شرب، تسریع در تخصیص و انتقال آب از سد سلمان فارسی و همچنین خلیج فارس و دستیابی به آب پایدار مورد مطالبه جدی است.

وی خطاب به وزیر نفت گفت: تعیین تکلیف پروژه نیمه تمام پتروشیمی فسا و همچنین اکتشاف در حوزه نفت و گاز را خواستارم و همچنین ضمن تشکر از اقدامات قرارگاه خاتم الانبیا از وزیر نفت می خواهم نسبت به ابلاغ اجرای پروژه راهبردی و مهم خط انتقال فرآورده های پارس اقدام نماید.

محمدی خطاب به وزیر صمت اضافه کرد: تعیین تکلیف پروژه نیمه تمام فولاد فسا و انجام سرمایه گذاری در شهرستان فسا از دغدغه های جدی مردم عزیز این شهرستان فسا می باشد امیدواریم نسبت به سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع در شهرستان فسا اقدام لازم صورت گیرد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به فرونشسته زمین و از بین رفتن سفره های آب زیرزمینی از جنابعالی تقاضا دارم نسبت به اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری، مرمت قنوات به اجرای کانال های هدایت آب و مسطح نمودن اراضی اقدام نمایید و با توجه به این که شهرستان فسا قطب دامداری و کشاورزی بوده و نقش اساسی در تامین سبد غذایی کشور دارد، اختصاص منابع، تسهیلات، مکانیزم نمودن کشاورزی، صنعتی نمودن دامداری ها و ایجاد کشتارگاه دام با توجه به فراوانی بالای دام در فسا مورد مطالبه جدی است.

محمدی بیان کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی، توجه ویژه به منزلت فرهنگیان عزیر، جانبازان، ایثارگران، کادر محترم بهداشت و درمان و اجرای صحیح رتبه بندی بازنشستگان ۱۴۰۱ مطالبه جدی است.

وی خاطرنشان کرد: امید دارم با سرلوحه قرار دادن جملات تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و جمله ی مقدس و راهبردی مقام معظم رهبری، اتحاد مقدس دولت، مجلس و قوه قضاییه، دست به دست هم داده و نسبت به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم همه با هم متحد شده و نسبت به حل آن بر اساس برنامه توسعه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۵ اقدام عاجل صورت پذیرد.

انتهای پیام/