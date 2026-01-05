به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: بودجه سال آینده بسیار حساس، اثرگذار و سرنوشت‌ساز است، بودجه ۱۴۰۵ از این پس به کمیسیون تلفیق می‌رود و بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه، نمایندگان مجلس از فردا پنج روز فرصت دارند پیشنهادات خود را ارائه کنند. سپس کمیسیون‌های تخصصی ۵ روز فرصت دارند که بررسی این پیشنهادات را انجام دهند و کمیسیون تلفیق نیز ۱۰ روز فرصت خواهد داشت که در صورت نیاز، با موافقت هیأت رئیسه تا ۵ روز دیگر این فرصت قابل تمدید است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه بودجه سال آینده، جدول عدد و رقم است، باید برشی از برنامه هفتم توسعه نیز در آن لحاظ شود. از این رو جلسه‌ای در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه برگزار خواهد شد تا نحوه بارگذاری نظرات و پیشنهادات همکاران مورد بررسی قرار گیرد.

قالیباف در خصوص مدیریت نابه سامانی بازار ارز گفت: در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم، بازار ارز به صورت شناور مدیریت شده، مشخص شده است؛ به این معنا که دامنه تغییرات ارز در طول یک سال باید دقیق تعیین شود که چقدر مثبت و منفی حرکت کند، این موضوع باید در بودجه رعایت شود.

رئیس قوه مقننه همچنین درباره ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی تصریح کرد: این ارز در بودجه حذف نمی‌شود، بلکه باید در مورد چگونگی و نحوه و محل استفاده از آن تصمیم‌گیری شود. رانت‌ها نباید به شکل فعلی که در ابتدای زنجیره وجود دارد، ادامه پیدا کنند و بدون شک بخشی متوجه تولید و بخش عمده آن باید به مردم اختصاص یابد. روش‌های اجرایی باید درست باشد، اگر در اجرا بی‌دقتی صورت گیرد، این موضوع آسیب‌پذیر خواهد بود. هم در اجرا باید به دولت کمک کنیم تا به درستی اجرا شود و دولت و کمیسیون تلفیق باید با هم باید بودجه‌ای را به گونه‌ای پیش ببرند تا ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود.

وی درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: قیمتی که بر اساس آن اقلام اساسی توزیع می‌شود باید برای یک سال تثبیت شود و ما به التفاوت آن نیز در پلتفرم و سامانه پیش‌بینی شده، یارانه‌ها به این شکل دنبال شود. اجرای آن را توضیح نمی‌دهم اما تصمیم‌گیری دولت و مجلس در تنظیم بودجه و نحوه اجرا هر دو حیاتی است که باید با دقت و هماهنگی انجام شود.

وی خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق بیان کرد: کمیسوین تلفیق باید با قدرت، دقت و صرف وقت کافی این موضوع را دنبال کنند. صاحب‌نظرانی در مجلس هستند که عضو تلفیق نیستند اما قانون اجازه داده در تلفیق حاضر شوند و نظرات خود را ارائه دهند، بله اگرچه حق رأی ندارند ولی نباید نمایندگان مؤثر در تنظیم بودجه، نظرات خود را صرفاً در صحن مطرح کنند؛ این اشتباه است. نمایندگان باید در کمیسیون تخصصی و تلفیق نظرات خود را بیان کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیچ موضوعی امروز برای کشور، مجلس و دولت مهم‌تر از تنظیم یک بودجه خوب برای ۱۴۰۵ نیست. این بودجه متعلق به دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است. از این رو همه باید محکم پای آن بایستند و دنبال کنند تا مردم شاهد آرامش و ثبات اقتصادی و قیمت‌ها در حوزه ارز باشند.

