اعلام وصول ۶ سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت

سوال ملی نبی الله محمدی نماینده مردم زنجان و تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش درخصوص مشکلات آزمون‌های کیفیت بخشی و اعزام به خارج فرهنگیان، اجرای ناقص رتبه‌بندی برای بازنشستگان فرهنگی و علت فوت دانش‌آموزان دختر در سانحه واژگونی اتوبوس

سوال ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش درخصوص عدم نظارت در عملکرد صندوق ذخیره بازنشستگان و عدم پوشش بیمه تکمیلی درمانی برای بازنشستگان فرهنگی

سوالی ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر نفت درخصوص دلیل عدم اجرای قانون ۱۳ و ۱۸ هوای پاک برای تولید و مصرف استاندارد سوخت بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید

سوالی ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص دلیل عدم اجرایی نمودن ۱۳ قانون هوای پاک جهت استفاده از سوخت استاندارد در نیروگاه‌های کشور از جمله در نیروگاه حرارتی شازند

سوال ملی احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده از وزیر آموزش و پرورش در خصوص دلیل عدم پرداخت مزایای جانبی به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان

سوالی ملی محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و تعدادی از نمایندگان از وزیر جهادکشاورزی در خصوص توزیع نامناسب و ناکافی نهاده‌های دامی به دامداران و پرورش دهندگان طیور

