اخلاقی امیری در تذکر آیین‌نامه ای؛

دولت اعداد و ارقام جدید بودجه را براساس تغییرات کمیسیون تلفیق ارائه دهد

دولت اعداد و ارقام جدید بودجه را براساس تغییرات کمیسیون تلفیق ارائه دهد
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه موظفند براساس تذکرات کمیسیون تلفیق عدد و رقم بودجه جدید را در لایحه قرار دهند و تراز مالی را خودشان پیشنهاد دهند.

به گزارش ایلنا، حسنعلی اخلاقی امیری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای ضمن تسلیت رحلت حضرت زینب کبری(س) گفت: به استکبار جهانی، امریکا، اروپا و رژیم بیچاره صهیونیستی اعلام می‌کنم که مردم ما پیرو حضرت زینب (س) هستند؛ شما بارها مردم ایران را آزموده اید. مردم، کسبه و جوانان این کشور درون خانوادگی حرف و اعتراض صنفی دارند، که باید آنها را بشنویم و به نفع مردم تلاش کنیم، اما ایادی استکبار راه به جایی نخواهند برد و بار دیگر خود را رسوا می‌کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشکر از نمایندگان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده که در سه شفیت طی روزهای پی درپی تلاش کردند لایحه بودجه‌ای که در ابتدا کلیات آن را رد کردند، با اصلاحاتی که به نفع مردم بود، کلیات را مصوب کنند، اضافه کرد: امروز چرخه لایحه بودجه به نفع مردم شده است و در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق تلاش شده است هم در حوزه حقوق و دستمزد کارمندان و هم نسبت به حذف ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده به نفع کسبه خرد، این چرخه را به نفع مردم تغییر دهند.

اخلاقی امیری خطاب به رئیس مجلس گفت: تذکر آیین‌نامه‌ای بنده مربوط به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی که طبق این ماده همچنان که کمیسیون تلفیق مواردی از بودجه را اصلاح کرده است و تذکراتی را در بودجه داده است دولت و سازمان برنامه و بودجه موظفند براساس تذکرات کمیسیون تلفیق عدد و رقم بودجه جدید را در لایحه قرار دهند و تراز مالی را خودشان پیشنهاد دهند. خواهش می‌کنم جنابعالی به عنوان رئیس جلسه این تذکر را به دولت بدهید که باید براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق اعداد و ارقام جداول بودجه را تنظیم و تراز مالی بودجه را انجام دهند.

