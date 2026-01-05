معاون دفتر پزشکیان:
در طرح بهبود معیشت مردم، هدف «رفاه عمومی» و «شفافیت» است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری تأکید کرد: در طرح بهبود معیشت مردم، هدف «رفاه عمومی» و «شفافیت» در تخصیص منابع ملی است.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عدالت» و «صداقت» دو رکن اصلی دولت دکتر پزشکیان بوده است.
دغدغه همیشگی رئیسجمهور این بوده که هیچ شهروند ایرانی از تأمین نیازهای اولیه معاش خود ناتوان نماند. این اقدام بزرگ نیازمند حمایت همگانی است.»