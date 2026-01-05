خبرگزاری کار ایران
معاون دفتر پزشکیان:

در طرح بهبود معیشت مردم، هدف «رفاه عمومی» و «شفافیت» است

در طرح بهبود معیشت مردم، هدف «رفاه عمومی» و «شفافیت» است
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری تأکید کرد: در طرح بهبود معیشت مردم، هدف «رفاه عمومی» و «شفافیت» در تخصیص منابع ملی است.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‌«عدالت» و «صداقت» دو رکن اصلی دولت دکتر ‎پزشکیان بوده است.

در طرح بهبود معیشت مردم، هدف «رفاه عمومی» و «شفافیت» در تخصیص منابع ملی است.

دغدغه همیشگی ‎رئیس‌جمهور این بوده که هیچ شهروند ایرانی از تأمین نیازهای اولیه معاش خود ناتوان نماند. این اقدام بزرگ نیازمند حمایت همگانی است.»

 

