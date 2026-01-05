به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات بودجه در صحن علنی مجلس، مجتبی ذوالنور نماینده قم به عنوان طراح و جمع‌کننده امضای سوال از رییس‌جمهور به بخش هیات رییسه صحن علنی رفت و نامه طرح سوال از رییس‌جمهور را به رییس مجلس تحویل داد، اما قالیباف نامه را قبول نکرد.

پیش ‌تر اعلام شده بود ۱۷۰ نماینده مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند.

نمایندگانی همچون نبویان، احمدی سنگر، آریایی‌نژاد، کعب عمیر، طاهری، میرمحمدی، خرایی، شکرالهی و محمدبیگی به همراه ذوالنور در جایگاه هیات رئیسه حضور داشتند.

