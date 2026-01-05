خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن مجلس؛

قالیباف طرح سؤال از رئیس‌جمهور را تحویل نگرفت

قالیباف طرح سؤال از رئیس‌جمهور را تحویل نگرفت
کد خبر : 1737653
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی از پذیرفتن طرح سؤال از رئیس جمهور را پذیرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات بودجه در صحن علنی مجلس، مجتبی ذوالنور نماینده قم به عنوان طراح و جمع‌کننده امضای سوال از رییس‌جمهور به بخش هیات رییسه صحن علنی رفت و نامه طرح سوال از رییس‌جمهور را به رییس مجلس تحویل داد، اما قالیباف نامه را قبول نکرد.

پیش ‌تر اعلام شده بود ۱۷۰ نماینده مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را امضا  کرده‌اند.

نمایندگانی همچون نبویان، احمدی سنگر، آریایی‌نژاد، کعب عمیر، طاهری، میرمحمدی، خرایی، شکرالهی و محمدبیگی به همراه ذوالنور در جایگاه هیات رئیسه حضور داشتند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی