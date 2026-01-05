خبرگزاری کار ایران
طغیانی در صحن مجلس:

همگان بدانند اکنون نرخ رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه برخی از نگرانی‌های نمایندگان در رابطه با بودجه برطرف شده است، گفت: متغیرهایی مثل نرخ ارز، محصول کسرهای بودجه و ساختارهایی است که این مسائل را درست کردیم.همگان بدانند اکنون نرخ رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است، باید این را برطرف کنیم.

به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی در جریان برگزاری نشست علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: مجلس محلی برای تفکر و خردورزی و همچنین شنیدن صحبت‌های دو طرف در مورد موضوعات مهم مانند بودجه بوده که با اعداد و ارقام بررسی می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بودجه را باید با توجه به وضعیت کشور و درست ببینیم؛ در واقع باید ببینیم چه منابع و درآمدها و خواسته‌هایی داریم. دولت سند پیشنهادی بودجه خود را ارائه کرد و پس از اینکه مجلس نسبت به برخی از موارد اعتراض داشت، اصلاحیه‌هایی انجام داد از این رو می‌توان اذعان کرد برخی از نگرانی‌های نمایندگان برطرف و برخی دیگر باید حل و فصل شود.

وی افزود: اینکه ما خیلی بیشتر از بضاعت بودجه و آنچه که داریم، مواردی را مطرح کنیم، درست نیست.  البته تمام آنچه که مطرح می‌شود قابل تامل بوده و درست است اما باید با توجه به ظرفیت منابع به آنها نگاه کرد.

طغیانی ادامه داد: تورم در همه ادبیات‌های علمی دنیا، محصول خلق پول و نقدینگی است؛ نمی‌شود بودجه یک کشور را با کسری بست و آن وقت با خلق پول، بگوییم چرا تورم ایجاد شده است. همگان بدانند هر ریال بدون مبنا ضربدر ۸، به تورم تبدیل می‌شود لذا منابع باید پایدار باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: متغیرهایی مثل نرخ ارز، محصول کسرهای بودجه و ساختارهایی است که درست کردیم؛ نمی‌شود روزی ۱۰ الی ۱۲ هزار میلیارد پول به اقتصاد تزریق کرد و آن وقت تورم ایجاد نشود. باید با بی‌انضباطی‌های بانکی مثل آنچه در مورد بانک آینده و غیره اتفاق افتاد، به سمت اصلاح امور حرکت کنیم.

طغیانی بیان کرد: همگان بدانند اکنون نرخ رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است که باید آن را حل کنیم؛ همچنین برخی می‌گویند، ارز برنگشته ولی این آدرس غلط است. در واقع ارز برگشته و بازارهای غیر رسمی رفته و حتی با آن کالاهای دیگری که در لیست سیاه قرار دارند، از طریق ته‌لنجی و کوله بری وارد شده است‌.

وی گفت: بدون شک بودجه باید اصلاح شود و ما هم اعتقاد داریم، هر آنچه که در بودجه ارائه شده مورد تایید نیست. به عنوان مثال سیاست‌های معافیت‌های مالیاتی باید اصلاح شوند. نباید در سال سرمایه‌گذاری که ضرورت دارد و رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کرده اند، معافیت‌ها در این حوزه برداشته شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این میان باید اذعان کرد مواردی مانند پیش بینی بهتر درآمدهای نفتی، واگذاری‌ها، عدد ۱۳۰ همتی مولدسازی و پوشش هزینه‌ها بر مبنای محل منابع پایدار و بودجه‌های عمرانی در بودجه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط مثبت بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: همه جای دنیا یارانه هدفمند به مردم داده می‌شود لذا نگوییم پرداخت یارانه یعنی روند اجرای کمیته امداد بلکه باید جلوی پر کردن جیب عده‌ای از رانت‌ها گرفته شود.

