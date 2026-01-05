معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش مطرح کرد؛
حضور بیش از ۲۰ هزار معتکف در مساجد ارتش/ رشد ۲۰ درصدی اعتکاف در ارتش
معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، گفت: مراسم معنوی اعتکاف، امسال با حضور بیش از ۲۰ هزار نفر از کارکنان و خانواده بزرگ ارتش برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام سید اکبر موسوی بیباک، معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در تشریح برنامه های معنوی اعتکاف گفت: مراسم معنوی اعتکاف خانواده بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور بیش از ۲۰ هزار معتکف در بیش از ۲۴۰ مسجد ارتش در سراسر کشور درحال انجام است که نسبت به سال گذشته، رشد حدود ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: این مراسم معنوی با شعار سراسری «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» و با حضور گسترده کارکنان پایور، خانوادهها، دانشجویان، بازنشستگان و سربازان ارتش و با حمایت و پشتیبانی فرماندهان و برنامهریزی فرهنگی روسای عقیدتی سیاسی برگزار می شود.
معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه اظهار کرد: در طول برگزاری مراسم، برنامههای عبادی و فرهنگی فاخر متناسب با گروههای سنی مختلف اجرا می شود که از جمله آن میتوان به کارگاههای سبک زندگی اسلامی - ایرانی با محوریت خانواده و اخلاق، جلسات پرسش و پاسخ اعتقادی و شرعی، تلاوت و تفسیر قرآن کریم، نشستهای معرفتی و بصیرتی، برنامههای فرهنگی ویژه نوجوانان و جوانان و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی اشاره کرد.
حجتالاسلام موسوی بیباک همچنین تأکید کرد: برپایی محافل انس با قرآن کریم و مراسم میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) جلوهای از ارتقای معنویت، بصیرت دینی و سیاسی و تقویت انسجام و همبستگی در میان کارکنان و خانوادههای ارتش است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف این برنامهها تعمیق باورهای دینی، ارتقای اخلاق فردی و تقویت همبستگی اجتماعی در میان کارکنان و خانوادههای ارتش است.