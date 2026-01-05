گزارش کمیسیون برنامه درخصوص کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تامین مستمری بگیران و مددجویان نهادهای حمایتی و تامین سبد معیشت مردم مانند یارانه نان و گندم و غیره را از جمله هزینه‌های اجتناب ناپذیر خواند و ادامه داد: از طرفی درآمدهای کشور هم از فروش نفت و مالیات است. در بودجه ۱۴۰۵ براساس پیش بینی درآمدها چند اتفاق از جمله توجه به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: همچنین این افزایش برای مستمری بگیران، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تا میزان ۴۰ درصد است. اتفاق دیگری که در بودجه به نفع مردم افتاده است، جلوگیری از افزایش ۲ واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده است که به معنای جلوگیری افزایش قیمت کالا و خدمات است.

قدرتی در پایان تصریح کرد: در مجموع نظر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، با توجه به اصلاحاتی که انجام شده، مثبت است.