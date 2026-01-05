خبرگزاری کار ایران
گزارش کمیسیون برنامه درخصوص کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، گزارش این کمیسیون درخصوص ابعاد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، عباس قدرتی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به ارائه این گزارش در یکی از جلسات هفته گذشته صحن علنی مجلس گفت: بودجه یعنی پیش بینی درآمدها و تعیین اولویت‌های کشور برای انجام هزینه که عمده هزینه‌های کشور شامل هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان است.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تامین مستمری بگیران و مددجویان نهادهای حمایتی و تامین سبد معیشت مردم مانند یارانه نان و گندم و غیره را از جمله هزینه‌های اجتناب ناپذیر خواند و ادامه داد: از طرفی درآمدهای کشور هم از فروش نفت و مالیات است. در بودجه ۱۴۰۵ براساس پیش بینی درآمدها چند اتفاق از جمله توجه به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: همچنین این افزایش برای مستمری بگیران، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تا میزان ۴۰ درصد است. اتفاق دیگری که در بودجه به نفع مردم افتاده است، جلوگیری از افزایش ۲ واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده است که به معنای جلوگیری افزایش قیمت کالا و خدمات است.

قدرتی در پایان تصریح کرد: در مجموع نظر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، با توجه به اصلاحاتی که انجام شده، مثبت است.

