آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده در دستور کار نمایندگان

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

-گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس

-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

-گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

انتهای پیام/
