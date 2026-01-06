محسن جلیلوند استاد روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از اثرات سقوط مادورو و نقشی که دست یافتن آمریکا به منابع انرژی ونزوئلا خواهد گذشت، گفت: اینکه می‌گویند در این شرایط خاورمیانه از سکه افتاده است را قبول ندارم، این منطقه از اهمیت کافی برخوردار است. همچنین خاورمیانه دارای جایگاه تاریخی و بین‌المللی خاص خود است. با این پیش‌فرض که وضعیت ونزوئلا به این شکل درآمده، نمی‌توان نتیجه گرفت که اهمیت ایران یا خاورمیانه کاهش یافته است. به‌طور کلی، من با این پیش‌فرض موافق نیستم.

خاورمیانه به اسرائیل سپرده شده است

وی ادامه: در مورد خاورمیانه، اگر به امنیت ملی ایالات متحده توجه کنیم، می‌بینیم که این منطقه از اولویت اول آمریکا خارج شده و مدیریت آن به اسرائیل واگذار شده است. اسرائیل قرار است مدیریت قراردادهای خاورمیانه را بر عهده بگیرد و ایالات متحده هم به حمایت از آن در این زمینه ادامه خواهد داد. این موضوع کاملاً متفاوت از وضعیت آمریکای لاتین است که حیاط خلوت آمریکا به شمار می‌آید.

آمریکا می‌خواهد چین را مدیریت کند

این کارشناس سیاست خارجی با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد که اهمیت خاورمیانه برای آمریکایی‌ها کاهش یافته باشد، تصریح کرد: با تمامی این پیش‌فرض‌ها، من با این نظر که خاورمیانه جایگاه خود را از دست داده است، موافق نیستم. نوع مدیریت آن تغییر یافته و به اسرائیل سپرده شده است، در حالی که ایالات متحده همد از آن حمایت می‌کند. البته آمریکا در برخی موارد مانند جنگ ۱۲ روزه ورود خواهد کرد که نه در راستای منافع خودش بلکه بخاطر حمایت از اسرائیل است.

آمریکا و اسرائیل در هماهنگی کامل هستند

جلیلوند در رابطه با اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر دخالت در مسئله اعتراضات داخلی کشورمان و احتمال حمایت از تحرکات اسرائیل در ایران، اظهار کرد: واقعیت در رابطه با ایران این است که برنامه‌ریزی‌ها در تل‌آویو و تصمیم‌سازی‌ها در واشنگتن انجام می‌شود و این تصیمیم توسط غرب اجرا می‌شود. این بحث‌ها صرفاً رسانه‌ای است که می‌گویند اختلافاتی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود دارد. هماهنگی‌ها از قبل انجام شده و تیم‌های مشترکی در این زمینه فعالیت می‌کنند و اسرائیل به تنهایی اقدام می‌کند. این صحبت‌ها که بین نتانیاهو ترامپ اختلاف وجود دارد بحث‌های رسانه‌ای است و می‌خواهند روایتی را قالب کنند و ما گمراه شویم.

ما در بی تعادلی استراتژیک قرار داریم

این تحلیل گر مسائل بین‌الملل در خصوص عدم موفقیت چین و روسیه در حمایت از ونزوئلا و یا احتمال معامله شدن این کشور توسط مسکو و پکن که بر تصور ایران در اتحاد با شرق نقش خواهد داشت، گفت: اول اینکه شرقی‌ها متحد ما نیستند زیرا اتحاد معنای خاص خود را دارد. ایران در حال حاضر در وضعیتی نیست که بخواهد تصمیم‌گیری کند و در شرایط بی‌تعادلی استراتژیک قرار دارد. این شرایط مانع از آن می‌شود که قدرت‌های بزرگ به‌راحتی با ایران همکاری بلندمدت و برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشد، زیرا چین و روسیه هم نمی‌دانند که در شش ماه آینده چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد.

وی افزود: ما در بی تعادلی استراتژیک قرار داریم و شرقی‌ها حاضر به ریسک در این شرایط نیستند. به‌عنوان مثال، ما در سوریه و ونزوئلا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت انجام داده‌ایم، اما اکنون می‌بینیم که از نظر اقتصادی نتایج مثبتی به دست نیاورده‌ایم. آن ها پیچیده تر و پخته تر عمل می‌کنند.

چین ضرر چندانی از سقوط مادورو نکرد

وی با طرح این پرسش که چرا ونزوئلا اصلا برای چین مهم نبود، برای روسیه هم جایگاه خاصی نداشت، گفت: چین کمی نفت از ونزوئلا وارد می‌کرد که تحریم ها باعث شده بود نفت چندانی به چین ندهد. ونزوئلا یک میلیون و سیصدهزار بشکه نفت تولید میکرد که یک میلیون آن را خودش مصرف می کرد و چندان نفتی برای صادرات نداشت. چین در این شرایط ضرر چندانی نکرده است بنابراین دلیلی نداشت بخواهد با آمریکا سرشاخ شود. باز تاکید می‌کنم آمریکای لاتین حیاط خلوت آمریکا است و اگر کسی بخواهد در آن نفوذ داشته باشد باید هزینه زیادی بدهد.

باید در این بی‌نظمی نوین بازیکن خوبی باشیم

این استاد روابط بین‌الملل در خصوص شرایط فعلی مدل جهانی که بر سیاست‌های ایران نیز تاثیر خواهد داشت، تشریح کرد: ما چیزی تحت عنوان نظم نوین نداریم و ما با یک بی‌نظمی نوین مواجه هستیم و این بی نظمی نوین جهانی وجود دارد که البته با آنارشی تفاوت دارد. در این بی نظمی کشورهایی موفق هستند که خوب بازی می‌کنند، کشوری‌هایی موفق هستند که در این بی‌نظمی خوب بازی کنند مانند عربستان، برزیل، کره و ژاپن، به خوبی در این فضا بازی می‌کنند. باید در درون فضای بین‌الملل بازی کرد مانند چین که در درون دنیای سرمایه داری بازی می‌کند. اگر بخواهیم بیرون باشیم و در این بی نظمی رفتارهای صحیحی نداشته باشیم ضرر خواهیم کرد، مانند ونزوئلا یا سوریه که به خوبی بازی نکردند.

