دشمن برای جبران شکست‌ها روی ناامنی ایران تمرکز کرده است

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: تمرکز دشمن به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ایجاد ناامنی آشوب در کشور با استفاده از ابزار جنگ نرم برای جبران شکست در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی است.

به گزارش ایلنا، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در جمع برخی از فرماندهان و مسئولان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکر از تلاش‌های همه جانبه فراجا برای امنیت کشور اعلام نمود آمریکا و رژیم صهیونیستی وقتی از تهاجم بی‌ثمر در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ناامید و شکست قطعی خوردند؛ طرحی را با استفاده از ابزار جنگ نرم و فشار اقتصادی برای ایجاد ناامنی آشوب در کشور برای جبران شکست خود در دستور کار قرار دادند.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح ادامه داد: زمانی که تعدادی از اصناف و بازاریان با هاست به حق و مشروع برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و بهبود کسب و کار زبان به اعتراض گشودند آمریکا و رژیم صهیونی عجولانه و ذوق زده عوامل آموزش دیده خود را وارد میدان کردند تا با ترفند‌های عملیات روانی و جنگ شناختی با سوء استفاده از تجمع اعتراضی امنیت و آرامش مردم را بر هم زنند و ایجاد آشوب کنند خوشبختانه ملت فهیم و بصیر و دشمن شناس به سرعت صف خود را از اغتشاشگران و هرج و مرج طلبان جدا کردند.

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در پایان تأکید کرد: فراجا با کمک مردم آشوبگران را به جای خود خواهد نشاند ملت ریشه‌دار ایران با اتکا به هویت ایرانی اسلامی و روحیه صلح طلب و دشمن ستیز خود هرگز به اغتشاشگران و فریب خوردگان میدان نخواهد داد ایرانیان با رفتار انقلابی خود به کسانی که با این ملت مودبانه صحبت نکنند تو دهنی خواهند زد. 

