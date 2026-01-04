به گزارش ایلنا، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در جمع برخی از فرماندهان و مسئولان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکر از تلاش‌های همه جانبه فراجا برای امنیت کشور اعلام نمود آمریکا و رژیم صهیونیستی وقتی از تهاجم بی‌ثمر در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ناامید و شکست قطعی خوردند؛ طرحی را با استفاده از ابزار جنگ نرم و فشار اقتصادی برای ایجاد ناامنی آشوب در کشور برای جبران شکست خود در دستور کار قرار دادند.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح ادامه داد: زمانی که تعدادی از اصناف و بازاریان با هاست به حق و مشروع برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و بهبود کسب و کار زبان به اعتراض گشودند آمریکا و رژیم صهیونی عجولانه و ذوق زده عوامل آموزش دیده خود را وارد میدان کردند تا با ترفند‌های عملیات روانی و جنگ شناختی با سوء استفاده از تجمع اعتراضی امنیت و آرامش مردم را بر هم زنند و ایجاد آشوب کنند خوشبختانه ملت فهیم و بصیر و دشمن شناس به سرعت صف خود را از اغتشاشگران و هرج و مرج طلبان جدا کردند.

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در پایان تأکید کرد: فراجا با کمک مردم آشوبگران را به جای خود خواهد نشاند ملت ریشه‌دار ایران با اتکا به هویت ایرانی اسلامی و روحیه صلح طلب و دشمن ستیز خود هرگز به اغتشاشگران و فریب خوردگان میدان نخواهد داد ایرانیان با رفتار انقلابی خود به کسانی که با این ملت مودبانه صحبت نکنند تو دهنی خواهند زد.