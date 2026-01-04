اعطای اختیارات به استانداران در اجرای طرح حمایت معیشتی

به گزارش ایلنا به نقل از محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی مسکن که با مشارکت استانداران به صورت برخط برگزار شد، با تبریک سالروز میلاد امیرالمومنین (ع) و همچنین گرامیداشت یاد شهید گرانقدر حاج قاسم سلیمانی، بیان کرد: طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور طرح بزرگی است و امید داریم که این طرح را با توفیق دنبال کنیم. البته ممکن است در اجرای این طرح با مشکلاتی رو‌به‌رو شویم که در آیین‌نامه مربوط به آن، اختیاراتی به استانداران داده شده است تا این مشکلات را در استان‌های خود حل کرده و آنها را منعکس کنند تا اصلاحات لازم در آیین‌نامه انجام شود.

وی همچنین با تشکر از تلاش‌های استانداران گفت: قرار است اختیاراتی به استانداران داده شود و امیدواریم استانداران در اجرای این اختیارات توفیق به دست آورند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه مسکن جزو دغدغه‌های مردم و یکی از اولویت‌های همه دولت‌ها بوده است، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما رشد نیاز‌ها در زمینه مسکن بیش از اقدامات انجام شده بوده است.

عارف افزود: با فعالیت‌های خانم دکتر صادق و همکاران ایشان در وزارت راه و شهرسازی، روند خوبی در زمینه تأمین مسکن در حال اجراست ولی باید با تأمین منابع، سرعت بیشتری برای تأمین مسکن به خصوص برای اقشار آسیب‌پذیر داشته باشیم تا دین خود را به آنان ادا کنیم.

در این جلسه گزارشی از اقدامات دولت در زمینه ساخت مسکن و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های کارگروه مسکن محرومین ارائه و برنامه عملیاتی تامین مسکن محرومین (موضوع مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن) مصوب شد. بر این اساس تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، تامین منابع برای ساخت ۲۵۰ هزار واحد حمایتی از منابع عمومی دولت، نهاد‌های حمایتی و خیرین و وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود.

همچنین راهکار‌های کاهش سود تسهیلات مسکن حمایتی و نحوه تامین منابع آن بررسی و کلیات آن تصویب شد و مقرر گردید معاونت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی با برگزاری جلسات این راهکار‌ها را نهایی کنند.

استانداران گیلان و فارس نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه تأمین مسکن در این استان‌ها و نیازهای خود را به صورت برخط تشریح کردند.