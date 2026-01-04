خبرگزاری کار ایران
معاون اول قوه قضاییه:

عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است

معاون اول قوه قضاییه در مراسم سالروز ولادت با سعادت مولی الموحدین، حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر گفت: سیره و اندیشه امام علی (ع) همواره چراغ راه جوامع اسلامی در مسیر اخلاق، انصاف و مسئولیت‌پذیری بوده است.

به گزارش ایلنا، به مناسبت فرا رسیدن ۱۳رجب، سالروز ولادت با سعادت مولی الموحدین، حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر مراسم جشنی با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، معاونان، مسئوولان و کارکنان ستاد مرکزی قوه قضاییه در سالن شهدای هفت تیر برگزار گردید.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه با تبریک ولادت حضرت علی (ع) تأکید کرد: راه برون‌رفت از مشکلات، عدالت، وحدت و آرامش اجتماعی است.

معاون اول قوه قضاییه در مراسم ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، این مناسبت را یادآور بلندترین مفاهیم حق‌طلبی، عدل و عدالت در تاریخ اسلام دانست و تأکید کرد: سیره و اندیشه امام علی (ع) همواره چراغ راه جوامع اسلامی در مسیر اخلاق، انصاف و مسئولیت‌پذیری بوده است.

وی با اشاره به سیره حکومتی امیرالمؤمنین (ع) اظهار داشت: حضرت علی (ع) حتی در پیچیده‌ترین شرایط اجتماعی و در مواجهه با اختلافات و فتنه‌ها، بر بصیرت، صبر، قانون‌مداری و حفظ انسجام جامعه اسلامی تأکید داشت و همواره مصالح عمومی و آرامش جامعه را بر هر امر دیگری مقدم می‌دانست.

معاون اول دستگاه قضا افزود: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حفظ آرامش، تقویت همدلی و توجه به منافع ملی است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند، عبور از مشکلات نیازمند هوشیاری، پرهیز از هیجان‌زدگی، تکیه بر عقلانیت، اعتماد به مردم و حفظ وحدت ملی است.

وی تصریح کرد: طرح مطالبات و نقد‌ها در چارچوب قانون، نشانه پویایی جامعه است، اما صیانت از امنیت، آرامش عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود و نباید اجازه داد اختلاف‌افکنی و ناامیدی به انسجام ملی آسیب وارد کند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر نقش مردم در حفظ ثبات و پیشرفت کشور گفت: مردم شریف ایران در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده‌اند که با آگاهی و درایت، از منافع ملی و مسیر پیشرفت کشور صیانت می‌کنند. در این میان، مسئولان نیز موظف‌اند با تأسی به سیره علوی و در پرتو رهنمود‌های رهبر انقلاب، با سعه‌صدر، عدالت‌محوری، گفت‌و‌گو با مردم و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

وی در پایان ضمن تبریک میلاد فرخنده حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) ابراز امیدواری کرد: با تمسک به آموزه‌های آن امام عدالت‌گستر و با همدلی و پایبندی به حق و قانون، آینده‌ای روشن‌تر و عادلانه‌تر برای ایران اسلامی رقم بخورد.

