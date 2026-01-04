به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح جزئیات دستورکار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست علنی فردا (۱۵ دی ماه) به صورت تک شیفت بوده و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار نمایندگان قرار دارد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد و بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی نیز از دیگر محورهای کاری صحن علنی قرار دارد.

وی با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در روزهای آتی، تصریح کرد: در این میان نمایندگان در صحن علنی قوه مقننه به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده نیز خواهند پرداخت.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی خبر داد و تصریح کرد: همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا بررسی می‌شود.

گودرزی با بیان اینکه در هفته جاری گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی بررسی خواهد شد، ادامه داد: در این میان گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه نیز بررسی خواهد شد.

وی گفت: نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنین در هفته جاری به بررسی گزارش های کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز و کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی خواهند پرداخت.

سخنگوی هیات رییسه مجلس بیان کرد: بررسی گزارش های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت‌نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹)، لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری نیز در دستورکار صحن علنی قوه مقننه قرار دارد.

گودرزی از بررسی سوال‌های سید نجیب حسینی نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراغه تپه از وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و خاطرنشان کرد: در هفته جاری، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات کشور و در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس ارائه خواهد شد.

