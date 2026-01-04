خبرگزاری کار ایران
English العربیه
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش:

نیروی هوایی میزبان ۴٠٠٠ معتکف

نیروی هوایی میزبان ۴٠٠٠ معتکف
حجت الاسلام والمسلمین بنیادی، گفت: بیش از 4 هزار نفر از کارکنان، خانواده‌ها، دانشجویان و هنرآموزان نیروی هوایی ارتش میزبان درمراسم معنوی اعتکاف امسال حضور دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین رسول بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش در جمع معتکفان یگان‌های غرب تهران، با اشاره به اهمیت آیین معنوی اعتکاف، این فرصت الهی را زمینه‌ای ارزشمند برای بازگشت به فطرت پاک انسانی و تقویت ارتباط با خداوند متعال دانست.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۴٠٠٠ نفر از کارکنان، خانواده‌ها، دانشجویان و هنرآموزان در مراسم اعتکاف نیروی هوایی ارتش حضور یافته‌اند، گفت: استقبال کارکنان و خانواده‌ها، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، از این برنامه معنوی، نشان‌دهنده علاقه‌مندی روزافزون نسل جوان به معارف دینی و فضای معنویت‌محور است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش افزود: برای بهره‌مندی هرچه بیشتر شرکت‌کنندگان، در ایام اعتکاف برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و آموزشی با محوریت خودسازی، بصیرت‌افزایی و ارتقای معرفت دینی پیش‌بینی و اجرا می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از حضور معتکفان، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، تأکید کرد: اعتکاف فرصتی بی‌بدیل برای تزکیه نفس، تعمیق باورهای اعتقادی و تقویت روحیه معنوی است که می‌تواند نقش مؤثری در رشد اخلاقی و تعالی روحی جامعه ایفا کند.

