حق اولاد ۱۰۰ درصد و حق عائله‌مندی ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: درپی توافق دولت و مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه، حق عائله‌مندی، ۵۰ درصد و حق اولاد نیز ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و رشد پلکانی معکوس برای حقوق‌بگیران پایین‌درآمد اعمال می‌شود.

به گزارش ایلنا، امیرحسین بانکی پور با اشاره به مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه، گفت: یکی از دلایل اصلی این مخالفت، بی توجهی به مطالبات مجلس در حوزه حقوق و دستمزد بود.

وی افزود: سخنگوی کمیسیون در صحن علنی مجلس اعلام کرد که درصد رشد حقوق پیشنهادی دولت قابل قبول نیست و مهم‌تر از آن، افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی که طبق قانون جوانی جمعیت الزامی بود، در لایحه دیده نشده است.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده مجلس گفت: پس از جلسات و مذاکرات، رئیس جمهور پذیرفتند که اصلاحات مورد نظر نمایندگان در لایحه بودجه اعمال شود و سپس مجددا کلیات آن به رای گذاشته شود.

بانکی‌پور ادامه داد: بر اساس این توافق، حق عائله‌مندی همانند سال‌های گذشته، ۵۰ درصد و حق اولاد نیز ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. این مصوبه که با موافقت دولت همراه بوده، برای اجرا در جداول بودجه لحاظ خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: مقرر شد افزایش حقوق برای کارمندان و حقوق‌بگیران پایین‌درآمد، به صورت پلکانی معکوس و با درصدی بسیار بالاتر از نرخ پیشنهادی دولت اعمال شود تا این گروه نیز رشد قابل قبولی را تجربه کنند.

