به گزارش ایلنا، برنامه جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۱۴ تا ۱۷ دی‌ماه) اعلام شد.

بر اساس این گزارش نمایندگان کمیسیون اجتماعی در جلسه روز دوشنبه (۱۵ دی‌ماه) خود، بررسی اصلاحات پیشنهادی در خصوص مصوبه کمیسیون اجتماعی پیرامون «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در دستور کار دارند.

دوشنبه (۱۵ دی‌ماه) :

نمایندگان کمیسیون اجتماعی در ادامه جلسه روز دوشنبه خود با حضور سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و نمایندگان طراح؛ «طرح اصلاح ماده ۱۰ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی در خصوص (رد) لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با دعوت از سازمان اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی رئیس جمهور سومین موضوعی است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در دستور کار جلسه روز دوشنبه خود دارند.

- سه‌شنبه (۱۶ دی‌ماه) :

نمایندگان کمیسیون اجتماعی روز سه‌شنبه (۱۶ دی‌ماه) در جلسه‌ای گزارش کمیته اداری و استخدامی در خصوص موارد ارجاع شده به کمیته در خصوص «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، «طرح مدیریت تعارض منافع در موسسات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بررسی خواهند کرد.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در همین روز در جلسه‌ای میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخ به سوالات ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس، به شرح زیر هستند،

۱. بابک رضازاده (۲ فقره سوال)

۲. عمر علیپور

۳. علی‌اکبر علیزاده برمی

۴. عبدالحکیم آق‌ارکاکلی

۵. رمضانعلی سنگدوینی(۴ فقره سوال)

۶. محمد سراج (۲ فقره سوال)

۷. حسینعلی حاجی‌دلیگانی

۸. علیرضا نثاری

۹.قاسم روانبخش

۱۰. محمدصالح جوکار

۱۱.محمدرضا صباغیان بافقی (۲ فقره سوال)

۱۲. محمد باقری

۱۳. فرشاد ابراهیم‌پور

علاوه بر جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس که در بالا اشاره شد، نمایندگان این کمیسیون ضمن تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی کمیسیون بررسی طرح‌ها و لوایح ارسالی به کمیسیون در موضوعات مختلف را نیز در دستور کار دارند.

جلسات کمیته‌های کمیسیون اجتماعی مجلس

کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی روز دوشنبه (۱۵ دی‌ماه) در جلسه‌ای به بررسی موارد ارجاعی کمیسیون در موضوع «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، «طرح مدیریت تعارض منافع در موسسات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی خواهد پرداخت.

رو دوشنبه این هفته همچنین جلسه کمیته مشترک مجلس شورای اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در خصوص مسائل و موضوعات مشترک تشکیل می‌شود.

در جلسه روز سه‌شنبه (۱۶ دی‌ماه) کمیته نظارت بر صندوق بازنشستگی کشوری هم با دعوت از رئیس صندوق بازنشستگی کشوری؛ مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وضعیت و فعالیت شرکت هواپیمایی آسمان به همراه گزارش مکتوب عملکرد اقتصادی شرکت مذکور در بازه زمانی ۵ سال اخیر را بررسی خواهد شد.

