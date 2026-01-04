به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور کار این کمیسیون به شرح زیر است.

دوشنبه:

انتخاب هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مناطق آزاد اروند

ارائه گزارش وزارت نفت در خصوص احکام، الزامات و جداول کلان و ردیف‌های مرتبط در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و عملکرد سال ۱۴۰۴ و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای اقتصادی کلان با حضور دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

ارائه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد و نحوه اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، تبصره( ۲ )قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با حضور دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

سه‌شنبه:

بررسی نحوه اجرای حکم بند (ض) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده( ۸ )قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

بررسی جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با حضور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

