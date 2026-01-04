خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در هفته جاری صورت می گیرد؛

بررسی اجرای احکام قانونی درباره افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کمیسیون اقتصادی

بررسی اجرای احکام قانونی درباره افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کمیسیون اقتصادی
کد خبر : 1737157
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش‌رو با برگزاری نشستی تخصصی، نحوه اجرای حکم بند (۳) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی می کند.

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور کار این کمیسیون به شرح زیر است.

دوشنبه:

انتخاب هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مناطق آزاد اروند 

ارائه گزارش وزارت نفت در خصوص احکام، الزامات و جداول کلان و ردیف‌های مرتبط در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و عملکرد سال ۱۴۰۴ و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای اقتصادی کلان با حضور دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

ارائه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد و نحوه اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، تبصره( ۲ )قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با حضور دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

 سه‌شنبه:

بررسی نحوه اجرای حکم بند (ض) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده( ۸ )قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 

بررسی جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با حضور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی